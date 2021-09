Da Grande, secondo appuntamento con Alessandro Cattelan su Rai Uno | Anticipazioni e ospiti del 26 settembre

Tutte le anticipazioni per la seconda puntata di Da Grande, show condotto su Rai Uno da Alessandro Cattelan. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Le anticipazioni di questa sera 26 settembre

Questa sera, in diretta dalle 21.30 dagli studi Rai di Milano, andrà in onda il secondo, e ultimo, appuntamento con lo show Da Grande, su Rai Uno, condotto e ideato da Alessandro Cattelan. Andiamo a vedere tutte le anticipazioni. Come nella scorsa puntata, attesissima, ci sarà una nuova performance live di Elodie, che nello scorso appuntamento si esibita in un medley tributo a Raffaella Carrà. Altro ospite sarà Sangiovanni, mentre ci saranno anche gli ori olimpici Gianmarco Tamberi e Marcel Jacobs.

Come annunciato sui social dallo stesso Alessandro Cattelan, ci sarà uno sketch speciale con l’attrice e conduttrice Serena Rossi, mentre è previsto sul palco anche Raoul Bova. Ci saranno, infine, Benji e Bella Thorne che parleranno del loro debutto al cinema,

La scorsa puntata

La puntata di domenica 19 settembre ha lasciato qualche strascico per Rai Uno. I dati auditel – con Da Grande che si è assestato poco sopra il 12% di share – hanno fatto molto discutere. Lo show è stato infatti battuto da Enrico Papi e il suo Scherzi a Parte e dalla finale di pallavolo Italia-Slovenia su Rai Tre.

Ci si aspettava sicuramente numeri diversi dall’ex conduttore di X-Factor. In un’intervista rilasciata a La Stampa, il Direttore di Rai Uno, Stefano Coletta: “Ci sono tante cose da aggiustare, tempi troppo lunghi di alcune parti da rivedere e trattamenti da mettere a punto. Da grande avrebbe potuto fare tranquillamente il 16% in una serata normale. Cattelan avrebbe potuto convogliare su Rai1 una quota di pubblico giovane e maschile, che invece si è trasferito fino al quinto set sulla nostra squadra di volley“.