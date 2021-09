Uomini e Donne, Isabella Ricci: quanto è cambiata negli anni la dama | Prima e dopo

Isabella Ricci è una del dame dell’attuale edizione di Uomini e Donne. Dotata di estremo fascino e vasta cultura, ha tutte le carte in regola per far perdere la testa a un uomo. Ecco una foto che sta circolando sul web. Tutti sono concordi nel dire la stessa cosa.

Isabella Ricci, imprenditrice ed ex modella

Isabella Ricci è nata a Roma nel 1959 e adesso vivi a Ravenna. Si è laureata a La Sapienza in Filosofia e si è specializzata in Archivistica e bibliotecaria. Con altri tre soci nel 2000 ha fondato la società Pet Village che si occupa di fornire con prodotti specifici dei negozi per animali domestici. Le salviette igienizzanti Inodorina, per esempio, sono state lanciate nel mercato da questa società, in quanto nel 2018 la famosissima influencer Paola Turani le ha sponsorizzate a Bologna fiere. In passato Isabella è stata sposata, ma il matrimonio è giunto al capolinea 15 anni fa. La coppia non ha avuto figli. Non è passata inosservata la sua altezza, dal momento che è alta 183 cm. Non a caso ha un passato da modella. Di recente sui social sta circolando una foto chi la ritrae nel pieno della sua bellezza.

Un fascino che sfugge allo scorrere del tempo

Nella foto si può notare il prima e il dopo di Isabella Ricci. A sinistra ha qualche ruga in meno e i capelli biondi mentre nell’altra è stata scattata durante le riprese il programma condotto da Maria De Filippi. Tutti concordano nel dire che lo scorrere del tempo non ha inciso sul suo fascino. È pur sempre una bellissima donna, di estrema eleganza e probabilmente per questo motivo sta dando del filo da torcere ha Gemma Galgani. In effetti tra le due lo scontro è sempre assicurato.

Scontro titanico fra le dame di punta di UeD

Sul web si dice che Gemma Galgani teme Isabella Ricci e per questo motivo ci sono sempre dei battibecchi davanti alle telecamere. Per Gemma la nemica è fredda come un iceberg e non trasmette alcun tipo di emozione. La diretta interessata si difende dalle accuse con il suo solito garbo e lo sta facendo anche con Armando Incarnato che le sta puntando il dito contro. Questo ha avuto inizio da quando ha accettato di uscire con Biagio Di Lauro. Secondo l’affascinante napoletano Isabella è molto brava nella dialettica, ragion per cui riesce sempre a cavarsela. Per fortuna la donna sa che può contare sui fan che non fanno altro che supportarla fin dal suo primo ingresso nello studio del programma.

