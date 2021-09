Carolina Marconi: vita privata, carriera, marito e malattia dell’ex gieffina

Carolina Marconi è stata invitata nello studio di Verissimo per conversare piacevolmente con la conduttrice Silvia Toffanin. Nella puntata di oggi, domenica 26 settembre, avremo modo di seguire la sua intervista. Nel frattempo ecco delle info interessanti sul suo conto.

Carolina Marconi e il successo dopo il Gf Vip 6

Carolina Marconi è nata a Caracas il 14 aprile 1978. In Italia è diventata popolare per aver partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello. In realtà ha debuttato nel piccolo schermo italiano nel 1997 nel ruolo di valletta nel programma Beato tra le donne. Nel 2004 ha avuto la possibilità di entrare nella casa più spiata d’Italia e grazie a quest’opportunità ha avuto modo di conoscere Tommy Vee, un dj diventato famoso dopo la fine di quell’edizione. Sono stati insieme per un po’ di tempo, ma le loro strade si sono separate una volta spente le telecamere. Nel 2008 ha recitato nella soap opera Un posto al sole d’estate su Rai 3. Dopo qualche anno è stata una delle protagoniste della miniserie televisiva Baciati dall’amore su canale 5. Ha aggiunto nel suo curriculum la realizzazione della linea di scarpe Le Markol. Ciò dimostra che dopo il reality si è rimboccata le maniche, dunque il successo ottenuto è più che meritato.

La malattia affrontata con il sorriso

Tempo fa la Marconi aveva comunicato ai fan di avere un tumore, dunque si è sottoposta a una operazione e per riprendersi totalmente si è dovuta sottoporre a delle sedute di chemioterapia: “Ho approfittato di due giorni di sole prima di iniziare la chemio a metà giugno perché nn potrò più prendere sole fino a dicembre, ho un po’ di ansia ma sono fortunata perché ci sono tante persone che mi sono vicine e nn mi fanno sentire sola. Non vi nascondo che un po’ rosico perché mi cadranno i capelli con la chemio l’ho sempre portati lunghi ma nn è un problema cresceranno dicono che dopo la chemio ti crescono mossi cavolo io li ho lisci vabbè vorrà dire che non userò più la piastra…Comunque io sto bene e affronterò tutto con tranquillità l’atteggiamento per queste situazione e non perdere mai l’ entusiasmo come i bambini e il sorriso perché tutto si risolve e si combatte e si ritorna sempre meglio di prima”

Nuovo amore dopo il matrimonio naufragato

A distanza di 10 anni dalla partecipazione al Grande Fratello, Carolina Marconi ha reso ufficiale la sua relazione con Alessandro Tulli, un bellissimo calciatore che le ha rubato il cuore. Nato l’8 aprile 1982, ha indossato la maglia della Roma, della Triestina, della Salernitana, del Lecce e della Piacenza. Prima, però, nella sua vita c’è stato l’imprenditore Salvatore De Lorenzis, con il quale è salita sull’altare. Il matrimonio è durato poco e non sono mancati gli avvocati.

