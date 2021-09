Presa Diretta e Quarta Repubblica: anticipazioni, temi ed ospiti di questa sera 27 settembre

Anticipazioni, ospiti e temi, delle puntata di Quarta Repubblica e Presa Diretta, su Rete4 e Rai Tre, di stasera 27 settembre. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni Quarta Repubblica

Questa sera, lunedì 27 settembre, torna il consueto appuntamento con l’approfondimento giornalistico dei programmi Quarta Repubblica, su Rete 4 e Presa Diretta, su Rai Tre. Andiamo a vedere tutte le anticipazioni delle due trasmissioni. Cominciamo con il talk condotto da Nicola Porro. In questa puntata di Quarta Repubblica si parlerà del green pass, con uno sguardo su cosa sta accadendo nel mondo. Vedremo un reportage dal Texas, dove il Governatore ha vietato di imporre sia l’obbligo vaccinale che il green pass e uno dalla Francia, dove si stanno studiano misure meno restrittive rispetto a quelle del nostro Paese.

In seguito altre inchieste: una sulle periferie degradate delle principali città italiane; a seguire la denuncia di chi ancora non riesce a far visita ai parenti nelle Rsa. E infine, la protesta dei titolari degli impianti di risalita in montagna, che denunciano di non aver ricevuto alcun ristoro. Ospiti in studio: Massimo Cacciari, la Deputata Beatrice Lorenzin, l’Europarlamentare Ignazio Corrao, il Direttore di Libero Alessandro Sallusti, l’imprenditore Guido Crosetto e i giornalisti Marco Lillo e Piero Sansonetti. Non mancherà la copertina di Gene Gnocchi e l’intervento di Vittorio Sgarbi.

Anticipazioni Presa Diretta

Su Rai Tre, in prima serata, andrà in onda una nuova puntata di Presa Diretta, condotta da Riccardo Iacona, dal titolo Petrolio – Il tempo perduto. Si parlerà di transizione energetica e delle decisioni prese dalle grandi compagnie di petrolio e gas per abbattere drasticamente le emissioni. Ci saranno diversi reportage: il primo, in Sicilia, dove si è dato il via alla ricerca di giacimenti di petrolio e di metano; poi in Emilia-Romagna e Veneto, con l’autorizzazioni alle estrazioni sui fondali del Mare Adriatico.

Presa Diretta ha poi documentato la situazione in Texas – dove ci sono i più grandi giacimenti di petrolio degli Stati Uniti – e in Nigeria, dove da oltre 60 anni si estrae gas. Infine in Germania, dove si investe ancora in giacimenti di carbone.