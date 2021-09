In barba alle offese che nelle settimane scorse Mara Venier ha ricevuto sul web dagli haters, la conduttrice di Domenica In resta la più amata e mette in scena un siparietto con Orietta Berti in studio.

E’ da anni il cavallo di battaglia della Rai, la conduttrice Mara Venier al timone di Domenica In, riuscendo ad intrattenere sagacemente il pubblico da casa nei lunghi pomeriggi domenicali della stagione invernale. Per lei una lunga carriera di successo alle spalle che l’hanno resa, ad oggi, una delle professioniste migliori del mondo dello spettacolo.

Negli ultimi mesi, però, i migliaia di fan e follower della Venier hanno vissuto empaticamente con lei momenti di grande apprensione, a causa del suo stato di salute. Il tutto è nato dopo un semplice intervento ambulatoriale ai denti che ha avuto conseguenze davvero serie per Mara Venier la quale, successivamente, ha ricorso ad altri interventi e abilitazione per non perdere la sensibilità al viso.

Affrontato questo calvario con grande coraggio, Mara Venier però ha avuto a che fare con l’ignoranza dei follower che, dopo aver pubblicato una foto su Instagram, l’ha presa di mira in modo becero e meschino. In tutta questa negatività, però, c’è qualcuno che ancora le fa battere il cuore e le regala tanto miele, ovvero i suoi nipotini.

Intanto non perde la voglia di scherzare con i suoi ospiti e mette in atto uno sketch esilarante con Orietta Berti.

Tra Mara Venier e Orietta Berti: ecco cos’è successo nello studio di Domenica In

Nell’ultima puntata di Domenica In, la padrona di casa Mara Venier si è prestata ad un siparietto molto divertente con la tanto amata cantante Orietta Berti, ospite in studio.

Mara Venier ‘tocca’ il seno di Orietta Berti: “Scusa ma qua è tutto finto, no?” chiede divertita la conduttrice. La Venier, però, ha palpeggiato il seno di una ‘finta Orietta’, ovvero di un uomo che la imitava ed era vestito di tutto punto come la cantante.

Anche Orietta Berti, nota per il suo estro simpatico e giocoso, ha tenuto spalla alla Venier nel siparietto che tanto ha divertito il pubblico da casa.

Mara Venier: chi è la persona che porta il miele nella sua vita?

Se i fan pensano che sia il marito della conduttrice, Nicola Carraro, si sbagliano di grosso. Nonostante la Venier sia molto innamorata di suo marito e la loro unione proceda a gonfie vele, in questo periodo di ripresa c’è un altro piccolo ometto che le regala dolci momenti. Di chi si tratta?

E’ il nipotino Iaio, al quale nonna Mara è molto legata e che è stato con lei a Napoli, così come la conduttrice ha testimoniato attraverso il suo profilo Instagram. La Venier è molto legata sia ai suoi figli, che ai suoi nipoti e quando può cerca sempre di consiliare impegni di lavoro con affetti.

Mara Venier si trovava nel capoluogo partenopeo per il Premio Biagio Agnes e in quell’ occasione ha festeggiato il compleanno del suo amico e collega Alberto Matano. Attraverso le Stories di Instagram, la Venier ha ripreso il compleanno del giornalista e il momento in cui Matano e il suo nipotino spengono insieme le candeline della torta.