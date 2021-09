Chi è Gian Amedeo, secondo figlio di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta e fratello di Guenda

L’anno scorso al Grande Fratello Vip, abbiamo conosciuto Guenda, la primogenita di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. La conduttrice e il giornalista sportivo, hanno un altro figlio, che si espone meno alle telecamere, di nome Gian Amedeo. Conosciamolo meglio.

Il quarto componente dei Goria

La famiglia Goria ultimamente è molto presente in TV. Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda, sono state due delle protagoniste della scorsa edizione del Grande Fratello Vip e quest’anno all’interno della casa più spiata di Italia, c’è il giornalista sportivo Amedeo Goria, ex marito della conduttrice e padre dell’ex gieffina.

Già nella scorsa edizione dello show di Alfonso Signorini, i telespettatori hanno avuto modo di conoscere, seppur indirettamente, dalle parole delle dirette interessate, il quarto componente dei Goria, ossia Gian Amedeo, il più piccolo di casa. E già dalle parole delle donne, si era capito che il giovane ha un carattere riservato non molto propenso alle luci della ribalta.

Chi è Gian Amedeo Goria

Nato a Torino nel 1992, Gian Amedeo Goria è il figlio di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta, nonché fratello minore di Guenda. Dopo aver conseguito gli studi al liceo classico, nel 2015 si laurea alla Facoltà di Ingegneria Civile presso il Politecnico di Milano. La sua riservatezza spicca dal fatto che ci sono pochissime informazioni sulla sua vita privata e di lui non c’è traccia neanche sui social! Quello che è sicuro è che ha scelto di non seguire le orme dei componenti della sua famiglia e di dedicarsi alle sue passioni.

Maria Teresa Ruta qualche tempo fa ha confidato in un’intervista che suo figlio è “un ragazzo d’oro ma che si è chiuso nel suo mondo“. Tuttavia si è ampiamento detto che Gian Amedeo ha sofferto molto per la separazione dei suoi genitori, avvenuta nel 1999. E’ stata Guenda a rivelare qualcosa di più, durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello, dichiarando che suo fratello è stato cresciuto da lei e non dai suoi genitori, perennemente assenti. Il ragazzo per questo forte distacco, chiamava la Ruta “madre” e non “mamma”.

Il rapporto tra madre e figlio infatti è molto sfuggente, ma sono comunque allo stesso tempo molto legati: “Mio figlio sfugge da me ma sta bene. Il nostro rapporto è fantastico ma è lontanissimo da me. Non è il rapporto che io avevo con il mio papà”. La Ruta, come sanno i fan, ha più volte ammesso di aver commesso degli errori con i proprio figli: “Potevano venire su in un altro modo per come li ho fatti vivere! Sono stata incosciente e irrimediabilmente leggera. Io dovevo esserci di più per loro. Loro sono straordinari, ma la loro fragilità mi fa soffrire. Il mio lavoro mi ha distratto”.