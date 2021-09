Manila Nazzaro, il dramma della malattia dell’ex Miss Italia: “Un periodo molto buio”

Il 13 settembre è iniziata la sesta edizione del Grande Fratello Vip e, da allora, stiamo assistendo al percorso dei ventiquattro concorrenti, curiosi di conoscere le storie di ognuno di loro. Sì, perché dietro a ogni personaggio si nasconde una persona, uomo o donna che sia, con il proprio vissuto, le proprie paure e le proprie fragilità. Uno dei gieffini più apprezzati di quest’edizione è senza dubbio Manila Nazzaro la quale, nonostante il suo aspetto da donna forte e sicura di sé, nel corso della propria vita ha affrontato momenti molto difficili. Momenti che hanno lasciato il segno.

Oltre al peso di un matrimonio fallito alle spalle, Manila porta dentro di sé anche tanto dolore e tanta sofferenza, a causa di una malattia da cui ha scoperto di essere affetta nel 2004. Scopriamo insieme la storia della conduttrice e le parole che lei stessa ha utilizzato per raccontare la sua terribile esperienza.

Il morbo di Basedow

Manila Nazzaro, oltre a essere stata eletta Miss Italia nel 1999, è anche una bravissima conduttrice televisiva e radiofonica. Abbiamo imparato a conoscere un po’ di più Manila grazie a Temptation Island, programma al quale ha partecipato nel 2020 insieme al suo attuale compagno, l’ex calciatore Lorenzo Amoruso. Le prime cose che saltano all’occhio guardando Manila, oltre la bellezza, ovviamente, sono la sua forza e la sua indipendenza, qualità che la Nazzaro ha coltivato e conquistato nel corso della propria vita. Questo carattere così combattivo è stato di grande aiuto all’ex Miss Italia, specie quando ha scoperto di soffrire del morbo di Basedow.

Si tratta di una malattia autoimmune, riconosciuta come la causa più comune di ipertiroidismo a livello mondiale, che intacca il funzionamento della tiroide, costringendo il recettore TSH a produrre una quantità superiore al normale degli ormoni T3 e T4. Manila ha scoperto di essere affetta da questa patologia nel 2004, durante un periodo non facile che stava vivendo con Federico Cozza, padre dei suoi due figli, dal quale ha successivamente divorziato.

La paura di non farcela

Durante alcune interviste rilasciate alcuni mesi fa, tra cui una al programma Verissimo, Manila Nazzaro ha parlato del momento in cui ha iniziato a fare i conti con la malattia, e anche di tutti i disagi e gli scompensi da essa provocati: “L’ho affrontato da sola, è stato un periodo molto buio. Ero ingrassata 20 kg, non mi riconoscevo e ho temuto di perdere pure la voce, ero instancabile, mangiavo poco e stavo sempre bene… Alla fine, però, dopo due anni il mio fisico, saturo del malfunzionamento della ghiandola, è crollato. […] Ero arrivata al punto di non riuscire nemmeno più a deglutire a causa della mia tiroide che era diventata enorme”.

Dopo anni di sofferenze ora Manila è una donna serena, con due splendidi figli e un compagno che la ama. Attualmente, la Nazzaro sta vivendo la sua esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip, dalla quale ci sta già regalando grandi emozioni… ed è solo l’inizio!