Uomini e Donne, anticipazioni martedì 28 settembre: un ritorno inaspettato in studio

Da ormai 2 settimane ha preso il via la nuova edizione di Uomini e Donne che accompagnerà i telespettatori di Canale 5 ogni pomeriggio a partire dalle 14:45 per i prossimi mesi. Ecco alcune anticipazioni sulla puntata di martedì 28 settembre.

Ideato da Maria De Filippi, Uomini e Donne è uno dei programmi di maggiore successo del nostro paese che appassiona milioni di telespettatori grazie alle coinvolgenti dinamiche che si creano tra i concorrenti. A contribuire al successo dello show è anche la capacità di evolversi in base ai cambiamenti sociali riuscendo a confermarsi come un contenitore televisivo inclusivo e mentalmente aperto.

Un ritorno inaspettato

Nella puntata di martedì 28 settembre i telespettatori potranno assistere a un grande ritorno in studio, quello di Giorgio Manetti, storico concorrente nonché ex compagno di Gemma Galgani. I due hanno avuto una chiacchieratissima storia d’amore nata proprio grazie allo show di Maria De Filippi, e adesso l’uomo sembra essere pronto a rimettersi in gioco dopo essere stato a lungo assente dal panorama televisivo. Anche Gemma è tornata single e ha più volte ribadito di non essere più riuscita a innamorarsi dopo la sua relazione con Giorgio.

Il motivo del ritorno

Nonostante i telespettatori sperino in un ritorno di fiamma tra i due, le anticipazioni rivelano che Giorgio è tornato in studio per frequentare Isabella. Ma come reagirà Gemma? Riuscirà a sopportare di vedere il suo grande amore al fianco di un’altra donna?

Il successo di Uomini e Donne all’estero

Il successo di Uomini e Donne non è un caso esclusivamente italiano, infatti negli anni il format è stato venduto anche all’estero dove ha ottenuto ottimi riscontri. In particolare una versione dello show è andata in onda dal 2008 al 2021 in Spagna con il titolo Mujeres y Hombres y Viceversa, mentre nell’ultimo anno la rete albanese Top Channel ha dato il via a Perputhen, programma basato sullo show ideato da Maria De Filippi.