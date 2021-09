Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del 28 settembre: Ezio torna in città | I timori di Gloria

Il Paradiso delle Signore torna anche oggi, 28 settembre, con una nuova intrigante puntata. Ecco cosa ci annunciano le anticipazioni della soap opera che racconta le trame della Milano della metà del Novecento.

Cosa succede nella puntata di oggi

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore, ci raccontano che l’episodio di oggi 28 settembre si concentrerà sul ritorno dei Ezio Colombo, il padre di Stefania. Quest’ultima è al settimo cielo: potrà stare a Milano con lui per diverso tempo. Non la pensa allo stesso modo Gloria, la quale non prende di buon grado la presenza improvvisa dell’ex marito. La capocommessa infatti teme fortemente che il suo segreto – sino a ora mantenuto tale – possa essere scoperto e provocare l’allontanamento di sua figlia.

Nel frattempo Flora accetta di diventare la nuova stilista de Il Paradiso. C’è qualcuno però , all’interno dell’azienda, che non è per niente convinto e crede che questa decisione sia sbagliata. C’è anche qualcun altro che ha avuto una svolta in ambito lavorativo e si tratta di Agnese: la donna è stata promossa a nuova responsabile della sartoria e in casa Amato si brinda per il suo successo. Ludovica è costretta ad informare Marcello che Adelaide non vuole assolutamente accettare le sue dimissioni. Ma andiamo nei dettagli

Le paure di Gloria per il ritorno di Ezio

Stefania non sta più nella pelle! E’ stata lontana dalla sua famiglia per ben due anni e adesso anche suo padre Ezio è tornato a Milano. Il viaggio dell’uomo però, non è stato fatto solo per semplice riavvicinamento alla figlia: il Colombo infatti è tornato con la sua nuova moglie e la figliastra, perchè sta per ottenere un importante incarico al Paradiso.

Ezio Colombo ha ricevuto da Vittorio una proposta allettante, ossia quella di diventare il rappresentate della ditta Palmieri. Secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, la notizia farà felice Stefania e le sue amiche, contentissime di aver conosciuto il papà della loro frizzante amica.

Gloria invece non fa per niente i salti di gloria, anzi! La Moreau è piuttosto preoccupata perchè non è riuscita ancora a confidare a Stefania di essere sua madre. Avere il suo ex marito in città la inquieta, ancor di più perchè Ezio ha fatto finta di non conoscerla, ma sa che prima o poi la costringerà a parlare. Ad aiutarla, sarà sicuramente Antonio, perchè finora è l’unico a conoscere parte della sua difficile storia.

Flora sarà la nuova stilista de Il Paradiso

Se Gabriella ha detto addio a Milano e al suo ruolo di stilista, c’è chi allo stesso momento è entusiasta di prendere il suo posto. Vittorio infatti vuole Flora come sua nuova stilista! Il direttore del grande magazzino è rimasto estasiato dai disegni della ragazza. Ma la decisione del Conti non piacerà a tutti. Chi è che non accetterà questa novità? Flora Gentile Ravasi, non può occupare la scrivania più importante della sartoria.

Intanto per Ludovica ci saranno altri grossi problemi. Non solo ha già capito che non sarà così semplice vendere Villa Brancia, ma la ragazza dovrà raccontare anche a Marcello che Adelaide non intende lasciarla in pace. La Contessa ha respinto le sue dimissioni da vice presidentessa e le ha promesso di fare di tutto affinché la storia tra lei e il Barbieri naufraghi.