Nella puntata che andrà in onda oggi, 28 settembre, la giovane Camino decide di mantenere il segreto di Ildefonso anche se non riesce a nascondere il suo stato d’animo soprattutto a Felicia.

Una Vita continua a riscuotere davvero molto successo nel pubblico italiano, tanto da decidere un cambio di programma da parte di Mediaset. L’azienda ha infatti deciso, sulla base dei numeri di share davvero molto alti, di premiare la fiction spagnola e i suoi appassionanti, spostando la programmazione del palinsesto. Per cui, da settimane, Una Vita viene trasmesso ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle ore 14.10 su canale 5.

Cosa succederà nella puntata di oggi, 28 settembre? La protagonista della puntata sarà la giovane Camino che sta vivendo con dolore l’allontanamento di Maite. Non solo ma la donna raccoglie il segreto di Ildefonso, un segreto importante e che Camino decide di non svelare a nessuno.

Purtroppo, però, la ragazza non fa i conti con il suo stato d’animo che lascia trasparire un velo di tristezza che non può nascondere a sua madre, Felicia. Cosa succederà?

Una Vita: Camino mantiene il segreto

Finalmente Ildefonso ha trovato il coraggio di svelare qual è il suo limite fisico. Il militare, dopo aver per lungo tempo tenuto per se il motivo per cui non riusciva ad avere prestazioni fisiche con Camino, ha deciso che la giovane donna doveva essere a conoscenza della verità. Questa verità inaspettata lasciata letteralmente scioccata Camino.

Qual è il segreto di Ildefonso? Il militare durante una missione di lavoro è stato vittima di un attentato dal quale, solo per fortuna, è uscito vivo ma ha dovuto subire una grave mutilazione. Questo problema gli ha portato dei gravi limiti fisici soprattutto in campo sessuale e, cosa ancor più grave, non è in grado di procreare.

Questa verità se da un lato fa comprendere a Camino che l’uomo non ha rapporti con lei non per mancanza di desiderio, la lascia sconvolta per la drammaticità della situazione. Nonostante tutto, però, la donna si mostra comprensiva e decide di non rivelare a nessuno quanto confessato da Ildefonso.

Felicia non comprende la tristezza di Camino

La giovane Camino, ora che è a conoscenza di tutto, decide di tenere per se la verità di Ildefonso ma Felicia si rende conto che nella donna c’è qualcosa che non va. In lei percepisce una forte tristezza e non comprende quale sia il motivo.

Ignara del dramma di Ildefonso, Felicia crede che la colpa dell’ inaffettività del militare sia colpa della sua giovane sposa. Agli occhi di Felicia, l’uomo ha combattuto per portare all’altare Camino e, una volta sposatisi, si è dimostrato freddo con lei.

Intanto Maite, che ha dovuto abbandonare per forza Acacias, ha ribadito il suo amore per Camino attraverso delle lettere piene di amore, promettendole che presto si sarebbero ricongiunti. Di fronte a questa promessa, Camino decide di portare avanti la farsa con Ildefonso ma la tristezza in cui vive la giovane donna è ormai palese e non sfugge all’occhio di Felicia che crede sia dipeso dalla freddezza coniugale di Ildefonso.