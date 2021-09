Uomini e Donne, Sossio Aruta spiega ai fan: “Mi sono pentito di quello che ho fatto…”

Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono conosciuti grazie a programma di Maria De Filippi. Purtroppo le cose non sono andate bene nell’ultimo periodo, ma sembra che ci sia una speranza per la coppia. E’ stato l’ex cavaliere a spiegare come stanno realmente le cose tra loro con una Instagram story.

Il percorso televisivo di Sossio Aruta

Sossio Aruta per anni ha fatto parte del parterre maschile di Uomini e Donne con l’intento di trovare l’anima gemella. Con il passare del tempo ha accumulato una serie di delusioni, anche se in alcuni casi tutto è dipeso dal suo comportamento alquanto discutibile. Un giorno si è proposta per lui Ursula Bennardo, la quale ha dovuto ingoiare tanti rospi per che infatuata di lui. Non a caso Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno sempre pensato che avessero un accordo segreto perché la situazione sfiorava Il paradosso. Si sono messi alla prova anche a Temptation Island vip e le cose non sono andate bene. Una volta tornati nello studio Ursola ha dato modo ad Armando Incarnato di farsi conoscere, dunque ciò ha scatenato la gelosia di Sossio che si è riproposto tra le lacrime. Alla fine non solo sono andati via mano nella mano, ma sono diventati genitori della piccola Bianca. Non hanno mai nascosto di aver avuto dei problemi, ma le cose sono precipitate nell’ultimo periodo al punto tale da parlare di un’ipotetica rottura definitiva. Molti hanno parlato di tradimento, però Sossio ha voluto mettere a tacere questo pettegolezzo. L’ex dama ha aggiunto che se fosse avvenuta una cosa simile, lo avrebbe comunicato. Tuttavia sembra che ci sia un riavvicinamento tra i due come confermato dall’uomo su Instagram.

“Mi sono pentito di quello che ho fatto”

“Ho avuto il piacere di incontrare Ursula, abbiamo chiarito delle situazioni ed è molto arrabbiata. Mi sono pentito di quello che ho fatto, quindi sono qui (Taranto) per farmi perdonare e per poter ritornare più forti di prima”. Con queste parole ha generato i fan che da sempre hanno creduto nel loro amore. In effetti sta dimostrando di voler ricucire il rapporto con la madre di sua figlia, nata qualche anno fa. I telespettatori di UeD sono concordi nel dire che si sono ricreduti sul suo conto: da latin lover a uomo dedito alla famiglia. Il merito è senza dubbio di Ursula, la quale è riuscita nel suo intento dopo tanta sofferenza. Torneranno nello studio per raccontare gli sviluppi della loro love story?

La furia della De Filippi

