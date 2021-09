Pietro Genuardi: avete mai visto l’ex moglie dell’attore de Il Paradiso delle Signore? Lei attrice famosissima

L’attore Pietro Genuardi fa parte del formidabile cast de Il Paradiso delle Signore ed è molto amato dal pubblico italiano. Per quanto riguardo la vita privata non tutti sanno che ha avuto un’ex moglie di nome Gabriella Saitta. Ecco delle informazioni interessanti sul suo conto.

La carriera di Pietro Genuardi

Il Paradiso delle Signore da anni riscuote un grande successo e il merito è senza dubbio sia del cast che dell’avvincente storia che i produttori propongono. Uno degli attori di punta è Pietro Genuardi. Nato a Milano il 26 maggio 1962, si è diplomato alla scuola del Piccolo Teatro di Milano nel 1987 e ha lavorato con grandi attori come Carlo Verdone nel film Il bambino e il poliziotto. Ha anche partecipato alla soap opera Vivere nel 2000 per poi approdare nel 2001 in Centovetrine che ha lasciato dopo ben 13 anni. Adesso indossa i panni di Armando Ferraris in Il paradiso delle signore. Sicuramente anche in questa nuova stagione regalerà tanti colpi di scena. Per quanto riguarda la vita privata adesso è felice accanto a una donna di nome Linda, anche se in passato è stato sposato con un’attrice di grande spessore. Lei è Gabriella Saitta.

Un’ex attrice dedita all’insegnamento

L’attore e Gabriella Saitta sono stati sposati per un paio di anni, poi è arrivato il divorzio. Dalla loro relazione è nato Jacopo nel 1991. Oggi ha 29 anni e si occupa di regia ed è a capo della sua società di produzione. Molti non conoscono la sua carriera artistica: ha studiato presso il Teatro Stabile di Catania, in cui ha esordito in una rappresentazione di e Così è se vi pare. Successivamente ha avuto anche modo di lavorare accanto a Gigi Proietti. Tuttavia ha ottenuto la notorietà nei panni della signora Lo Presti in Giovanni Falcone. Nel frattempo ha lavorato anche nel teatro ed è comparsa nel piccolo schermo negli anni 2000 in varie fiction. In un secondo momento si è dedicata all’insegnamento.

“Alla mia età non me la sento”

A 58 anni è convolato a nozze con la fidanzata storica Linda. Non appartiene al mondo dello spettacolo, in quanto si dedica all’attività di hostess. Non a caso galeotto fu un volo diretto in Kenya nel 2012. Il matrimonio è stato celebrato il 5 settembre 2020 in Puglia ed erano presenti pochissime persone. L’attore non ha intenzione di accogliere nella sua vita una nuova prole: “Benché non lo dia a vedere probabilmente Linda avrebbe desiderato un bambino. Ma ha compreso la mia scelta. ma alla mia età non me la sento”. Linda vive a Milano mentre lui si reca spesso a Roma per le riprese de Il paradiso delle signore. È un sacrificio che non pesa a nessuno dei due perché quando c’è l’amore si supera tutto.

