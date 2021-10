Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni fu cacciata da Uomini e Donne? Ecco l’indiscrezione

Come tutti oramai sappiamo, Sophie Codegoni è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip. Nel corso del reality, come di consuetudine, vengono affrontati svariati temi riguardanti la vita dei gieffini. Durante la puntata andata in onda lunedì 27 settembre, la modella ha avuto modo di raccontare un avvenimento particolarmente doloroso vissuto molto prima di entrare nella casa.

Alfonso Signorini, insieme alla produzione, durante la scorsa puntata ha deciso di regalare a Sophie l’opportunità di incontrare la sua mamma. A tal proposito, la modella si è lasciata andare al racconto di un fatto molto privato. La visibilità raggiunta dalla Codegoni grazie alla partecipazione al reality, tuttavia, ha fatto sì che oltre a notizie sulla sua sfera personale, spuntassero anche alcuni retroscena poco piacevoli riguardanti il suo percorso a Uomini e Donne. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il trauma di Sophie

Nel corso del reality, tutti i concorrenti hanno la possibilità di ricevere delle sorprese e incontrare (con le dovute norme di sicurezza) persone a loro care. Lunedì è stato il turno di Sophie Codegoni, la quale ha potuto rivedere Valeria, la sua mamma, con cui la modella ha un rapporto davvero speciale. Oltre all’amore madre/figlia e una grande complicità, ciò che lega le due donne è anche un fatto molto spiacevole che hanno vissuto insieme. La gieffina, infatti, durante la scorsa puntata del Grande Fratello, ha rivelato di aver assistito a un episodio di violenza verso sua mamma causato dall’ex compagno di Valeria.

In occasione dell’incontro con la mamma, la modella ha così così commentato l’accaduto: “Questo brutto episodio è successo due mesi prima che io andassi a Uomini e Donne. Quindi dicevo sempre che stavo cercando l’amore in un momento in cui l’amore aveva rovinato la mia vita. Però ci credo e ci ho creduto tanto”.

La rivelazione di Alessandro Rosica su Sophie

La popolarità, ahimè, comporta oneri e onori. A tal proposito Alessandro Rosica, conosciuto anche con lo pseudonimo di “investigatore social”, ha commentato la scorsa puntata del reality facendo una rivelazione a dir poco esplosiva riguardante proprio Sophie Codegoni. Ecco le parole di Alessandro: “Eri radiata. La redazione di Uomini e Donne ti ha radiata, tu non entri più nemmeno per sbaglio… per tutte le cose che hai fatto e per tutte le cose che hai inventato”.

Ci sono davvero dei punti oscuri nel percorso di Sophie al dating show condotto da Maria De Filippi? Se mai se ne parlerà, in che modo deciderà di replicare la gieffina? Chissà, le risposte a queste domande potrebbero arrivare venerdì, nel corso della prossima puntata del celebre reality.