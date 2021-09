Uomini e Donne, ricordate Alessandra Pierelli? Eccola oggi, più bella che mai

Forse ad alcuni il suo nome non dirà niente, ma i fedelissimi di Uomini e Donne, quelli della prima generazione, sanno benissimo chi è Alessandra Pierelli, un personaggio simbolo del dating show di Maria De Filippi. Insieme a Costantino Vitagliano infatti, ha dato ufficialmente il via, alle figure iconiche della corteggiatrice e del tronista, per come li conosciamo oggi. Ma com’è nel presente? Scopriamolo

Il tronista e la corteggiatrice da copertina

Alessandra Pierelli ha compiuto 42 anni. Diciott’anni fa era a Uomini e Donne da 25enne e corteggiava Costantino Vitagliano. Una storia d’amore finita sui giornali di cronaca rosa, la prima volta fino a quel momento, che all’epoca si trovava alla sua quarta edizione.

Oggi Alessandra Pierelli è su Instagram con all’attivo 246mila follower e la sua vita è molto diversa da quando il suo cuore batteva forte per il modello milanese dagli occhi verdi. Ma cosa fa oggi?

La vita di oggi di Alessandra Pierelli

L’ ex corteggiatrice di Uomini e Donne è rimasta bella ed elegante come allora. Dopo l’esperienza nel programma televisivo di Canale 5, si è cimentata come attrice al cinema e al teatro per poi, poco dopo, abbandonare il mondo dello spettacolo e dedicarsi ad altro.

Alessandra Pierelli ha trovato il suo vero amore lontano dalle telecamere. Si tratta di suo marito Fabrizio Baldassari, il famoso giocatore di poker professionista. Proprio per lui, la bella Alessandra ha lasciato l’Italia e si è trasferita a Montecarlo dove ha creato la sua bellissima famiglia. La 42enne infatti oggi è moglie e mamma devota di Daniel e Liam. La sua vita infatti è tutta concentrata sui figli e su suo marito.

I problemi di salute e il rapporto con Costantino

L’ex fidanzata di Costantino Vitagliano ha dovuto affrontare non pochi problemi di salute. Nel 2006 a causa di un intervento di liposcultura è andata in coma, rischiando di morire! E’ stata sua madre a salvarle la vita, accorgendosi subito che qualcosa non andava. Quest’esperienza ha segnato molto la Pierelli, tant’è vero che alla fine si è allontanata dallo spettacolo e dalla vita mondana.

Sono lontani ormai gli anni in cui l’Italia intera sognava per la sua storia d’amore con Costantino. Un amore che la bella laziale però non mette al primo posto. Il vero amore, come lei stessa ha affermato in un’intervista è quello che sta vivendo con il suo attuale marito. Con Vitagliano non è rimasto nessun tipo di legame.