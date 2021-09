Fabio Volo, sapete chi è la dolce metà? Blogger e insegnante di Pilates

Un tuffo nella vita di Johanna Maggy Hauksdottir: insegnante di Pilates e mamma a tempo pieno di Sebastian e Gabriel, i figli avuti con Fabio Volo.

Scrittore, attore, conduttore radiofonico e televisivo, i suoi libri hanno venduto più di 50 milioni di copie solo in Italia: stiamo parlando di Fabio Volo. Oltre ai libri che ha scritto e i personaggi che ha interpretato, c’è altro nella sua vita che ha fatto sognare il pubblico: la sua relazione con Johanna Maggy Hauksdottir. Ed è proprio su di lei che oggi vogliamo raccontarvi qualcosa.

Chi è Johanna Maggy Hauksdottir

Johanna nasce e cresce in Irlanda, dove, seguendo i passi della madre, trascorre la maggior parte del tempo a teatro: lavora, infatti, come ballerina. Insegna danza, cura coreografie e organizza diversi spettacoli. Si trasferisce con lui a New York per studiare al True Pilates, uno dei centri più rinomato al mondo. Qui, supera gli esami con il massimo dei voti e inizia a lavorare al fiance del suo maestro. Per nove anni insegna Pilates sia agli studenti della scuola che a clienti privati, poi arriva Fabio Volo.

L’incontro con Fabio Volo

L’incontro con Fabio Volo avviene nel 2011 tramite un’amica comune proprio a New York, città nella quale l’attore si trovava per girare parte del film Il giorno in più. «Non ero affatto interessata a lui», ha confessato Johanna in un’intervista a Vanity Fair. «In quel periodo avevo deciso di trasferirmi a Verona per lavorare in una cantina e mio padre, dopo aver saputo che volevo vivere per un po’ in Italia, continuava a dirmi: “Mi raccomando, mai con un uomo italiano”. Nei miei progetti avrei dovuto lasciare New York nel mese di agosto, Fabio l’ho incontrato a maggio».

Amore e figli

Le cose, però hanno preso ben altra piega. Dopo numerosi tentativi, Johanna ha ceduto e ha concesso a Fabio Volo un appuntamento. «Mi sono innamorata», racconta, «“Oh, oh, abbiamo un problema”, mi sono detta, “ho preso una gran bella cotta per un italiano”». Da New York a Milano, il passo è stato incredibilmente breve. Poi il 26 novembre 2013 è nato il primo figlio, Sebastian, e l’11 agosto 2015 il secondo figlio Gabriel.

La filosofia di Johanna Maggy Hauksdottir

Intanto, ha aperto un blog, Mothers’s Spell, nel quale dà consigli alle donne (mamme e non), propone ricette, viaggi da fare insieme ai bambini e attività per riconnettersi con la natura. Quest’ultima rappresenta un’entità importante nella vita di Johanna, la cui filosofia è: «Ascoltare il proprio cuore e seguire l’istinto di pancia». Lei stessa spiega: «Nel mondo c’è spazio per tutti e bisogna mantenere quello spazio che avevamo al momento della nascita. È quello perfetto, con la giusta connessione energetica, una bolla che nessuno mai deve portarci via. Dobbiamo usare lo stesso approccio con il nostro corpo e ricaricarlo quando lo chiede, perché perdiamo così tanto del nostro essere veri andando a scuola dove impariamo tante cose necessarie, ma è essenziale non perdere mai la connessione con la Natura».