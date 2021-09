Francesca Fialdini, conoscete lo storico compagno della conduttrice di Da noi…a ruota libera? Ecco chi è

Amatissima dal pubblico, Francesca Fialdini è tornata con la nuova stagione Da noi.. a ruota libera. La talentuosa conduttrice, non è stata mai amante del gossip tant’è vero che le informazioni sulla sua attuale situazione sentimentale, sono a volte discordanti. La bella bionda toscana è fidanzata? E soprattutto.. con chi?

Chi è il fidanzato di Francesca Fialdini

Francesca Fialdini è single oppure no? Ci sono le prove di una sua relazione stabile con Milo Brunetti, odontoiatra di Lecco. La bella conduttrice di “Da noi..a ruota libera” è stata sempre tanto riservata, anche se non ha mai nascosto di essere fidanzata. Tuttavia abbiamo dovuto aspettare l’estate 2021, per avere una sorta di “ufficializzazione”.

La Fialdini infatti è stata immortalata dai paparazzi del settimanale Nuovo, mentre era in vacanza a Forte dei Marmi assieme al suo compagno. Compagno con cui sta da diversi anni, infatti fanno coppia fissa dal 2009!

Matrimonio in arrivo?

L’amore tra Francesca Fialdini e Milo Brunetti, una persona molto lontana dal mondo dello spettacolo e della televisione, va avanti da tantissimi anni ed è un rapporto ormai, ben consolidato. Proprio per questo motivo, qualche mese fa si è vociferato che i due fossero addirittura arrivati ad una svolta decisiva: la programmazione del matrimonio.

Ad avvalorare la tesi dei fiori d’arancio, ci ha pensato la diretta interessata, quando durante alcune interviste, ha fatto sapere tranquillamente di desiderare una famiglia e di diventare mamma. Del resto sarebbe la ciliegina sulla torta, perchè questa realizzazione personale anderebbe ad aggiungersi alle soddisfazioni professionali che la conduttrice sta ricevendo con il suo programma della domenica.

Convivenza ancora no

L’amore con Milo Brunetti quindi è qualcosa di serio, anche se c’è un però. I due infatti non vivono sotto lo stesso tetto, perchè lui è impegnato a Lecco con il suo lavoro e lei a Roma per i suoi impegni televisivi. La coppia non ha neanche trascorso il primo lockdown insieme.

LEGGI ANCHE ———–>Mara Venier e Francesca Fialdini pace fatta | Cosa è accaduto nei corridoi della Rai

Nonostante l’identità del fidanzato di Francesca Fialdini sia rimasta nascosta fino a poco tempo fa, non è stato difficile, per i più attenti scoprirlo anticipatamente. Sul profilo Facebook del protagonista infatti c’era scritto chiaramente ‘fidanzato ufficialmente con Francesca Fialdini’ con l’inizio della storia fissata al 2009.

LEGGI ANCHE ———–>Mara Venier e Francesca Fialdini: la guerra fredda all’interno di Rai Uno | Le due conduttrici sono ai ferri corti

La Fialdini invece non aveva mai fatto il nome il Milo Brunetti, nonostante il web, dimostrasse la loro relazione.. Una relazione che almeno fino a quest’estate andava a gonfie vele, come la stessa Fialdini ha raccontato a “Oggi è un altro giorno”: “Ho il cuore sempre molto occupato, occupatissimo!”. Ha confermato la conduttrice. Poi ha rivelato di non essere desiderosa di una convivenza: “Un gatto selvatico è perfetto per me! Una vera e propria convivenza non l’ho mai vissuta. Amo molto la libertà, i miei spazi, ciò che mi permette di arricchirmi…”.