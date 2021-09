Beautiful, anticipazioni 30 settembre: il piano di Quinn scatena il caos tra Bill e Brooke

Gli intrighi familiari si infittiscono in Beautiful. Cosa accadrà nella puntata di oggi, 30 settembre 2021? Le anticipazioni sulla trama della soap opera americana.

Beautiful appassiona i telespettatori di tutto il mondo per le dinamiche, i sotterfugi, i segreti, che accomunano i personaggi protagonisti della storica soap opera nata in America negli anni Novanta. Ogni appuntamento pomeridiano con la famiglia Forrester tiene incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori, sempre alla ricerca di qualche anticipazione sulla puntata successiva.

Ieri, abbiamo lasciato Ridge in balia del piano ordito da Quinn e Shauna per mettere fine al sentimento che il Forrester nutre da sempre per Brooke. L’unica ad iniziare a dubitare della buona fede delle due donne è Katie, che ha deciso di parlare con Eric dell’astio della compagna per la Logan. Ma cosa accadrà nella puntata di oggi? Ecco le prime anticipazioni sull’appuntamento del 30 settembre 2021 con Beautiful.

Beautiful, la decisione di Bill

Secondo le prime indiscrezioni sulla puntata di oggi di Beautiful, al centro dell’attenzione sarà proprio Katie, affranta per il sentimento che il marito Bill nutre nei confronti di Brooke.

Il loro matrimonio è andato in frantumi dopo l’interferenza di Quinn, che ha ammaliato talmente tanto Bill da spingerlo a credere di amare la Logan senior.

Ora che l’uomo che realizzato di essere stato raggirato per altri scopi, intimerà a Quinn di allontanarsi definitivamente dalla sua vita: per lui è giunto il momento di prendere una decisione.

Le anticipazioni sulla puntata del 30 settembre 2021 di Beautiful, infatti, rivelano che Bill, confidandosi con il figlio Wyatt, ammetterà di essere coinvolto da entrambe le donne, ma di volere solo Katie accanto a lui per tutta la vita.

Beautiful, Steffy vicina a Finnegan

Intanto, il feeling tra Steffy e il dottor Finnegan sta crescendo e un momento di intimità avvicinerà particolarmente i due.

Lei, dopo l’incidente stradale, ha trovato negli antidolorifici prescritti dal medico l’unica via di uscita per alleviare i dolori alle ossa. Ma la sua è diventata una vera e propria dipendenza.

Un momento di confronto intimo con Finnegan, tuttavia, porterà alla luce il sentimento che nutrono l’uno per l’altra.

Steffy confesserà a Finnegan gioie e dolori dei suoi rapporti con Brooke e Hope, e chiederà al medico degli altri medicinali.

Questa volta, però, John le farà presente che per lei non ci saranno più oppiacei, ma solo blandi medicinali da banco.

Come la prenderà Steffy?