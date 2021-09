Beautiful, anticipazioni 29 settembre: il piano di Shauna mette alle corde Ridge

Le anticipazioni sulla puntata di oggi, 29 settembre 2021, di Beautiful: protagonista dell’appuntamento odierno sarà Quinn, che sta mettendo a punto un piano diabolico per eliminare definitivamente Brooke dalla vita di Ridge. Ci riuscirà?

La soap opera americana Beautiful continua ad interessare ed appassionare il pubblico di Canale 5 con gli intrighi familiari che da quasi un trentennio animano la trama della serie tv creata da William J. Bell e Lee Phillip Bell. Nelle puntate andate in onda nelle ultime settimane, abbiamo assistito al declino psico-fisico di Steffy e al tentativo di Shauna di incastrare definitivamente Ridge.

Quest’ultima, insieme all’amica Quinn, ha ordito un piano per eliminare Brooke dalla vita del Forrester: è riuscita a sposarlo con l’inganno e, ora, pare essere pronta a sferrare il colpo finale organizzando un nuovo matrimonio in quel di Los Angeles. Secondo le anticipazioni sulla puntata di oggi di Beautiful, Katie inizierà a nutrire dei dubbi sui veri intenti di Quinn e ne parlerà con Eric: lui, pur cercando di respingere le accuse della donna, avrà delle perplessità in merito alla buona fede della compagna.

Beautiful, Katie e i dubbi su Quinn

Katie, infatti, è consapevole di quanto Brooke sia realmente innamorata di Ridge e sa che l’avvicinamento tra quest’ultima e Bill è dovuto solo all’interessamento di lui nei confronti della Logan.

Brooke sta soffrendo profondamente per il matrimonio tra Ridge e Shauna, ma sembra proprio che il Forrester abbia deciso di eliminarla completamente dalla sua vita.

Indispettito da quanto accaduto in precedenza, infatti, ha iniziato a pensare di poter davvero iniziare una relazione sentimentale con la nuova moglie, indipendentemente dai dubbi che nutre sulla notte in cui sono state celebrate le nozze.

Ad incentivare una nuova cerimonia tra Ridge e Shauna sarà proprio Quinn che, secondo le anticipazioni sulla puntata di oggi, 29 settembre 2021, di Beautiful, inviterà il Forrester a confermare l’amore per Shauna con una nuova celebrazione nella villa di famiglia.

Beautiful, Quinn ha la meglio su Brooke?

Per mettere a segno un duro colpo contro Brooke, dunque, Quinn suggerirà a Ridge di sposare Shauna con un matrimonio che possa riscattare il loro sentimento.

La proposta di Quinn arriverà alla presenza del Forrester e dell’amica, e Ridge si sentirà quasi in trappola.

Davanti a questa richiesta da parte della “matrigna”, cosa deciderà di fare l’uomo di cui Brooke è profondamente innamorata?

Per conoscere i risvolti della vicenda e sapere se, alla fine, Quinn avrà la meglio sulla sua acerrima rivale, dovremo aspettare le nuove puntate di Beautiful.