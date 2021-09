L’Eredità, polemiche sui social travolgono Flavio Insinna: “Non c’è equità”

Flavio Insinna è uno dei conduttori più amati dagli italiani dell’ultimo periodo. Da poco è al timone della nuova edizione de L’Eredità e già sono subentrati dei colpi di scena. Non a caso il pubblico si è arrabbiato per una domanda che il conduttore ha posto a un concorrente. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Polemica sul web dopo la puntata de L’Eredità

L’Eredità è il quiz televisivo che da anni fa compagnia agli italiani ogni sera dal lunedì al venerdì dal 29 luglio 2002. In tutto ci sono state 4621 puntate e 19 edizioni. Amadeus e Stefano Santucci sono stati gli ideatori di questo avvincente game show di Rai 1. Sette sono i concorrenti che si sfidano in diverse prove ad eliminazione fino ad arrivare alla fase finale che da la possibilità solo a uno di portare a casa una bella somma di denaro. Di recente c’è stata una puntata in cui durante un duello fra due concorrenti è accaduto qualcosa che non è stato di gradimento del pubblico. Infatti subito dopo non sono mancate le polemiche sui social.

“Le domande di Paolo sono molto più semplici”

Nel duello si sono messi in gioco i concorrenti storici Paolo e Fabrizio. Il gioco consisteva nel dare delle risposte a delle domande nel modo più tempestivo possibile. Tuttavia alcuni si sono lamentati su Twitter, dal momento che Fabrizio non ha nascosto il suo disappunto. “Le domande di Paolo sono molto più semplici. Al campione hanno chiesto un sinonimo di calcolare e a Paolo come sono i capelli non ricci. Alle domande semplici di Paolo Fabrizio sbuffa. Ha ragione. Hanno chiesto a Fabrizio anche sinonimo di presagire vaticinare. Non c’è equità”, ecco la polemica mossa sul web. Ciò dimostra che il game show della Rai è sempre seguito e il merito è senza dubbio della produzione che sa come tenere incollati alla televisione gli italiani. Se una parte si è lamentata di ciò che è accaduto, altri invece prendono una posizione diversa.

“Non ricominciamo con i complotti”

“È la prima puntata, non ricominciamo con i complotti. Godiamoci lo spettacolo”. Così dicendo si può constatare che non tutti la pensano allo stesso modo. Alla fine ha vinto Paolo e Fabrizio non ha potuto fare altro che andare dietro le quinte con il sorriso, però alla ghigliottina è arrivata Paola. Le parole che ha individuato durante le esclusioni sono state capacità, avere, fari, vita e distanza. Ha cercato di portare a casa 32.500 euro, ma non è riuscita nel suo intento. Del resto ha azzardato a dare il termine fiuto, ma in realtà era relazione. Di conseguenza cercherà nelle prossime puntate di aggiudicarsi il montepremi.

