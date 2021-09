Milva, in arrivo una fiction che racconta la sua vita | Tutto quello che c’è da sapere

Milva, un’artista a tutto tondo e di fama internazionale, è morta il 23 aprile 2021. Due case di produzione di programmi televisivi hanno deciso di unirsi per realizzare una fiction in suo onore. Anche la figlia sarà coinvolta in questo entusiasmante progetto.

Milva, una carriera senza paragoni

Nata a Goro il 17 luglio 1939, Milva è lo pseudonimo di Maria Ilva Biolcati. Purtroppo il 23 aprile 2021 è venuta a mancare, dunque il mondo della musica e dello spettacolo hanno perso uno dei pilastri fondamentali. Ha un curriculum che resterà sempre nella storia, basta pensare che ha realizzato 173 album, di cui 39 destinati solo al mercato italiano. La sua bravura è stata ufficialmente riconosciuta dalle Repubbliche italiana, francese e tedesca al punto tale che le hanno conferito delle alte onorificenze. Si è esibita in ogni angolo del mondo, dalla Scala di Milano fino ad arrivare alla Carnegie hall a New York. Delle canzoni che resteranno sempre impresse nella mente di tutti sono Milord, La filanda, Canzone (proposta a Festival di Sanremo 1968 ottenendo il terzo posto) e Da troppo tempo che fu tradotta anche in giapponese. Un tratto caratteristico della sua straordinaria bellezza è sempre stata la chioma rossa. A distanza di tempo è stato deciso che la sua carriera e la sua vita saranno presto nel piccolo schermo con una fiction. Ecco tutti i dettagli.

Una fiction in onore di una grande artista

Casta diva entertainment ed Elisir 27 sono due case di produzione di programmi televisivi che hanno deciso di collaborare con la figlia di Milva, Martina Corgnati, per ricostruire al meglio la vita e la carriera della cantante. Ha voluto precisare che la madre non è venuta a mancare a causa del vaccino, ma per una malattia neurologica e degenerativa. Tutti sono concordi nel dire che la sua voce era unica nel suo genere e aveva una grande abilità nel spaziare tra registri e timbri del tutto opposti. La sua carriera era giunta già da un po’ al termine a causa di una malattia. Per il momento non si sa ancora chi sarà colei che indosserà i suoi panni. Per questo motivo non ci resta altro da fare che attendere degli aggiornamenti.

L’addio inaspettato dopo anni di lotta

Non tutti sanno che Milva era nota come la pantera di Goro, il suo paese di origine. Già nel 2010, all’età di 71 anni, è stata costretta ad abbandonare i suoi impegni a causa di una grave malattia. Dopo aver combattuto questa lunga e difficile battaglia, ha avuto la peggio dopo 10 anni. Qualche mese prima della morte, si era fatta il vaccino per il Covid e aveva invitato i suoi fan a seguire il suo esempio. Essendo morta dopo qualche giorno, questo non ha fatto altro che convincere ancora di più i No vax a non cambiare idea nonostante le dichiarazioni della figlia.

