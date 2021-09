“Sono la mia miglior magia” ha affermato papà Raul Cremona, noto illusionista italiano facendo riferimento ai suoi figli ma conoscete Giordano, noto dj e produttore musicale?

L’arte della magia scorre nelle vene della famiglia Cremona e si è tramandata di generazione in generazione, arrivando a Raul, classe 1956, diventato un noto mago ed illusionista della televisione italiana. Figlio d’arte, Raul è cresciuto in una famiglia di artisti dell’illusione e ha coltivato questa tradizione, studiando l’arte magica e i giochi di prestigio.

Grazie allo studio e al talento, ha incassato tanti successi, molti premi ed altrettanti riconoscimenti che lo hanno portato a debuttare anche sul piccolo schermo. Gli anni d’oro, quelli che sono stati poi il trampolino di lancio per l’illusionista, sono stati gli anni ottanta del cabaret di Milano dove ha condiviso il palcoscenico con grandi nomi del calibro di Paolo Rossi, Claudio Bisio, i comici Aldo, Giovanni e Giacomo, Enzo Iacchetti e Francesco Salvini.

In televisione, Raul Cremona emergerà dando il volto al Mago Oronzo alla ribalta di Mai dire gol, un mago un po’ cafonesco fino a creare il riuscitissimo e amato personaggio del Mago Silvan a Zelig.

Tante magie e giochi di prestigio ma Raul Cremona vanta soprattutto la magia di aver creato una famiglia solida, attraverso l’amore per i due figli, Giordano e Leonardo. A spiccare tra i due, nel mondo dello spettacolo, è in particolar modo Giordano. Vediamo nel dettaglio di cosa si occupa.

Raul Cremona: ecco chi è il figlio Giordano

Al timone del docu- reality dal titolo ‘Voglio essere un mago‘ in onda su Rai 2, Raul Cremona ricopre le vesti di magister di un team di giovani adolescenti che mettono alla prova le loro abilità di illusionisti e incantatori ma la magia più riuscita è quella dei suoi figli.

Questo è quanto dichiarato dallo stesso Mago in una passata intervista: “La mia migliore magia sono in assoluto i miei due figli”. Raul Cremona ha un forte senso della famiglia e difatti lui stesso ha ribadito che si può vivere a 360 gradi, essere il miglior mago di tutti ma mai dimenticarsi di essere un marito ed un padre.

Del secondogenito Leonardo si conosce davvero molto poco mentre Giordano Cremona è conosciuto soprattutto nel campo della musica perché noto dee-jay e produttore musicale.

Joe Kremont noto dj

Figlio d’arte, Giordano Cremona, però, non ha proseguito la tradizione di famiglia per l’arte della magia e ha coltivato la passione per la musica. Nell’ambiente, infatti, è conosciuto con il nome di Joe Kremont, uno membri del duo Merk & Kremont, specializzati in musica elettronica e partecipando anche ai festival della musica internazionale.

Della vita privata di Giordano, oltre al fatto di essere molto riservato come papà, conosciamo davvero molto poco e il giovane milanese tende a tutelare molto la sua privacy. Di lui si sa che ama molto viaggiare.

Per quanto riguarda il suo lavoro, invece, il talentuoso dj ha un canale YouTube davvero molto seguito, macinando migliaia di visualizzazioni e like alle sue produzioni. Il tutto viene presentato da Giordano, meglio noto come Joe Kremont, con un forte senso dell’umorismo ereditato dal papà.