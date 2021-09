Buoni o Cattivi, anticipazioni e ospiti dell’ultima puntata del talk con Veronica Gentili

Questa sera andrà in onda Buoni o Cattivi con la sua ultima puntata, la trasmissione di Veronica Gentili avrà come ospite il due volte campione olimpico, Marcel Jacobs, ecco quali argomenti e tematiche verranno affrontate nel programma di Italia Uno.

Di cosa ha trattato Buoni o Cattivi nel corso delle puntate

Si conclude stasera la prima stagione di Buoni o cattivi, il talk condotto da Veronica Gentili ha raccontato nel corso delle puntate diversi temi, in modo da capire se la bontà o la cattiveria di una persona sia qualcosa di intrinseco al soggetto stesso o se crescendo si cambia. Per la conduttrice romana è stato anche l’esordio su Italia Uno, in quanto conduce anche su Rete 4, Controcorrente.

Nella prima puntata, si è parlato dell’odio di strada, attraverso le vicende di baby gang e di gruppi di violenza nelle città italiane. Nel successivo appuntamento, intitolato Rosa sangue, si è trattato delle violenze di genere sul web, mentre la scorsa settimana l’argomento principale ha riguardato Napoli e le sue contraddizioni, passando dalla grande generosità offerta dalla città partenpea ai rischi e le illegalità diffuse nel capoluogo campano. Stasera ci si occuperà invece di venerazione nei confronti di personaggi noti.

Le tematiche di stasera

Gli ospiti delle 3 puntati precedenti sono stati Emis Killa, Diletta Leotta e Clementino, nella quarta ed ultima, Veronica Gentili intervisterà Marcel Jacobs. Il bresciano di Desenzano sul Garda è reduce da un’Olimpiade leggendaria, nella quale è riuscito a conquistare 2 medaglie d’oro, nella gara dei 100 metri, dove ha ottenuto anche il record europeo su distanza, e nella staffetta veloce insieme a Patta, Desalu e Tortu.

Per quanto riguarda il tema dell’ultima puntata, intitolato per l’occasione Fanatici, si entrerà nel mondo di persone disposte a tutto per venerare il proprio beniamino, sconvolgendo anche la vita stessa o talvolta anche sfociare in quella del proprio idolo, come nei casi estremi di stalking. Buoni o cattivi concluderà dunque la sua prima stagione questa sera, l’appuntamento con la trasmissione di Veronica Gentili è su Italia Uno a partire dalle ore 21 e 15.