Morgane Detective Geniale – Tale padrone, tale cane: anticipazioni e trama dell’episodio del 28 settembre

In arrivo i nuovi episodi di Morgane Detective geniale, andiamo a vedere la trama e quali sono le anticipazioni della serie tv negli episodi del 28 settembre, in programma in prima visione su Rai Uno questa sera.

Cosa è accaduto nei primi episodi

Sta riscontrando un ottimo successo in termini di ascolto, Morgane detective geniale. La serie tv francese è stata trasmessa per la prima volta in Italia nelle precedenti due settimane, quando l’Auditel ha premiato con medie vicine ai 4 milioni di spettatori e circa il 20% di share, producendo uno dei migliori risultati per quanto riguarda il mese di settembre nella tv italiana.

Nelle prime due settimane sono stati trasmessi 4 degli 8 episodi della prima stagione, la seconda, visto il successo in Francia e nel nostro Paese, dovrebbe girarsi a breve. Fino ad ora si era partiti raccontando la storia di Morgane, da semplice addetta alle pulizie nel distretto di Lilla, fino a diventare per caso una consulente nelle indagini, sfruttando la sua enorme intelligenza, nonostante un carattere non semplice. La scorsa settimana, la donna era riuscita a risolvere casi spinsosi, dalla sparizione di due gemelle per poi passare all’indagine sulla morte misteriosa di una veterinaria.

Le prossime puntate della serie

Nel quarto episodio si era però venuto a conoscenza di un cadavere, le cui sembianze ricordavano l’ex compagno di Morgane, la quale apparve molto scossa da tale scopera. Lo stato d’animo della donna farà da prologo al primo appuntamento di questa sera, dove però il distretto di Lilla dovrà lavorare sul caso di un uomo rimasto solo con il cane ed alle prese con tentativi di suicidio.

La serata di Rai Uno terminerà con il sesto episodio della serie, intitolato Attrazione fatale, dove si indagherà su un agente immobiliare, reo di organizzare scontri tra ultras di calcio. I nuovi episodi della serie Morgane detective geniale saranno trasmessi in prima serata a partire dalle ore 21 e 25. Le ultime puntate saranno invece in programma la prossima settimana.