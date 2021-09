Claudia Koll, dichiarazione choc: “Il diavolo mi ha aggredita fisicamente”

Claudia Koll sciocca tutti con una dichiarazione agghiacciante, fatta davanti le telecamere del programma di Pierluigi Diaco. L’attrice, ex musa di Tinto Brass, parla del suo incontro con il diavolo e della lotta che ha dovuto fare per liberarsi.

Una vita diversa

“Ti sento” è il programma che va in onda in seconda serata su Rai 2, condotto da Pierluigi Diaco. Sarà anche a causa dell’orario serale, ma certamente qualcuno avrà sentito i brividi lungo la schiena, dopo aver sentito le parole pronunciate da Claudia Koll.

Come sanno i ben informati la Koll da diverso tempo, ha abbandonato il mondo dello spettacolo. Da ex attrice ed ex musa di Tinto Brass, si è immersa in una vita più ritirata dedita alla preghiera. Una scelta che all’inizio fece scalpore e che incuriosì molto i telespettatori. Ospite nel salotto televisivo di Diaco, non ha esitato a raccontare un episodio che l’ha segnata e che l’ha spinta ad abbracciare la fede e la sua nuova vita.

Il racconto di Claudia Koll

Nel programma di Pierluigi Diaco gli ospiti parlano della loro vita, raccontando aneddoti del loro passato e aprendosi al pubblico. E’ quello che è successo recentemente a Claudia Koll. Quest’ultima ha fatto sapere di aver vissuto momenti terribili, di puro terrore a causa di un incontro ravvicinato con il diavolo.

“Io sono stata aggredita fisicamente, questo sì. Mi è salito sul corpo e mi ha stritolata e mi ha detto che era la morte, che era venuta per uccidermi. Quindi era uno spirito, non l’ho visto, lo spirito non si vede. Però si sente e ho sentito anche l’odio che ha nei confronti dell’uomo e del corpo dell’uomo, l’accanimento che ha. E in quel momento io penso sia stato Dio stesso ad aiutarmi.” Sono state queste le parole pronunciate dal volto del celebre film “Così fan tutte”.

L’ex attrice ha spiegato che è stato molto difficile per lei affrontare questa aggressione ma è riuscita a riappropriarsi del suo corpo ricorrendo ai ricordi che aveva da ragazzina: “Ricordai di un film che avevo visto da ragazzina, appunto i primi film da adolescente quando andavo al cinema: L’esorcista. Mi ricordai che il sacerdote teneva fra le mani il crocefisso e quindi presi il crocefisso fra le mani e gridai il Padre Nostro. Io penso che mi ha ispirato Dio perché nel Padre Nostro noi diciamo ‘Liberaci dal Male”.

Claudia Koll si è avvicinata molto nel prendere i voti per entrare in convento, ma alla fine ci ha rinunciato per il bene del figlio Jean Marie, preso in affido dal Burundi nel 2010.