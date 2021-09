Una Vita, anticipazioni 29 settembre: Felipe cerca prove per far condannare Genoveva per l’omicidio Marcia

Anticipazioni e curiosità sulla puntata di oggi, mercoledì 29 settembre, della soap spagnola di Una Vita, in onda su Canale 5 dalle ore 14.10. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni Una Vita

Questo pomeriggio, dalle ore 14.10 su Canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento con la soap spagnola Una Vita. Andiamo a vedere tutte le anticipazioni odierne, di mercoledì 29 settembre. Partiamo dal processo Marcia: Felipe, sconvolto dall’assoluzione di Genoveva, avrà un durissimo scontro con Velasco. L’avvocato lo accusa di aver manipolato a suo piacimento il processo e soltanto con le sue invettive la dark lady sarà libera. A questo punto, Felipe, decide di continuare la ricerca della verità per conto suo, con l’aiuto di Liberto e Ramon.

Felipe, infatti, vuole ricorrere in appello e incastrare sua moglie, ma per fare ciò dovrà trovare prove schiaccianti. Intanto Laura ha trovato una soluzione per Lorenza: la porterà in una clinica specializzata in Germania per farla operare. Servente, nel frattempo, cerca di fare breccia in quello che crede essere il giudice per il concorso delle pensioni, il quale, però, si rivelerà un truffatore che ruberà tutti gli oggetti di valore di Servante e Fabiana.

Il segreto di Ildefonso

Camino e Ildefonso, neo sposini, si confrontano sulle difficoltà della coppia. La Pasamar non riesce a comprendere il motivo del distacco di suo marito, che non ha voluto passare la prima notte di nozze con lei. Il giovane rampollo si confiderà con lei, rivelando di essere diventato sterile a causa di un grave incidente occorso in guerra.

La donna promette di non rivelare nulla del suo segreto e di stargli accanto, ma commette un errore: parlerà di tutto con Anabel.