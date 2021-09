Uomini e Donne, anticipazioni 29 settembre: il ritorno in studio del cavaliere irrita Gianni Sperti

Anticipazioni e curiosità sulla puntata di oggi, mercoledì 29 settembre, del programma di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, in onda dalle 14.45 circa. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni Uomini e Donne

Questo pomeriggio, dalle 14.45 circa, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il programma cult condotto da Maria De Filippi, con al suo fianco gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni odierne, di mercoledì 29 settembre. Nei giorni scorsi numerosi colpi di scena hanno infiammato gli studi di Cologno Monzese: la cacciata di Joele Milan ha scosso gli equilibri di questa nuova edizione.

Inoltre, nella scorsa puntata, i riflettori sono stati puntati su Matteo Fiorvanti e Gemma Galgani, ancora senza corteggiatori dall’inizio della nuova stagione. In questa puntata, tornerà negli studi Armando Incarnato, che parlerà della conoscenza con Marika. I due, pur frequentandosi da un po’, hanno deciso di non affrettare i tempi e, anzi, di conoscere altre persone. Un atteggiamento che non convince Gianni Sperti, più volte dimostratosi diffidente nei confronti del cavaliere napoletano.

Leggi anche ——> Milva, in arrivo una fiction che racconta la sua vita | Tutto quello che c’è da sapere

Il trono di Andrea Nicole

Oggi in studio tornerà Andrea Nicole che avrà un nuovo confronto con Ciprian. I due si sono avvicinati tantissimo in questi ultimi giorni e sembra che possa nascere qualcosa tra di loro. Sui social, però, in molti manifestano diffidenza nei confronti di Ciprian oppure mettono in evidenza come la tronista sia molto più infatuata del corteggiatore.

Leggi anche ——> Una Vita, anticipazioni 29 settembre: Felipe cerca prove per far condannare Genoveva per l’omicidio Marcia

Ad ogni modo si parlerà della loro recente esterna e del bacio. Infine, Matteo Fioravanti, dopo le due uscite con Maria e Noemi, ha deciso di approfondire la conoscenza della seconda. Le cose tra i due sembrano andare a gonfie vele.