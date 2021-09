Il Paradiso delle Signore, anticipazioni mercoledì 29 settembre: il segreto di Gloria rischia di essere svelato

Come di consueto nel primo pomeriggio di mercoledì 29 settembre andrà in onda un nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore, ecco alcune anticipazioni sulle avventure dei protagonisti.

Da ormai due settimane è tornato sul piccolo schermo l’appuntamento pomeridiano con Il Paradiso delle Signore, fiction targata Rai giunta alla sesta stagione che sembra aver convinto fin da subito il pubblico da casa conquistando già nella prima settimana oltre 1 milione e mezzo di telespettatori, confermando i risultati degli anni precedenti.

Il segreto di Gloria

Stefania è felicissima del ritorno in città del padre, Ezio. Adesso la giovane può finalmente passare del tempo con lui e raccontargli tutte le novità della sua vita. Nonostante la gioia di della ragazza, in negozio qualcun altro è molto preoccupato. Si tratta di Gloria che teme che l’uomo possa rivelare a Stefania il suo segreto dicendole che in realtà la capocommessa del Paradiso è sua madre. Le anticipazioni ci rivelano che la donna deciderà di scrivere una lettera a Ezio, in cui cercherà di fornire alcune spiegazioni riguardo a ciò che è accaduto.

L’arrivo di Flora al Paradiso

Vittorio ha preso un’importante decisione: a sostituire Gabriella sarà Flora Ravasi. La scelta di Conti sembra essere ben accolta dalle Veneri, ad eccezione di Adelaide, che stava già festeggiando per la partenza della giovane, figlia dell’ex marito ormai defunto, e Agnese. Amato infatti non sembra andare d’accordo con Ravasi, infatti le due due giovani hanno delle visioni opposte riguardo la moda e la gestione dell’atelier del Paradiso. Come si evolverà il loro rapporto?

L’accoglienza di Flora

A differenza di Adelaide e Agnese, le Veneri del Paradiso hanno accolto in maniera molto positiva l’arrivo di Flora, la quale sembra essere molto apprezzata per il suo buon gusto in fatto di moda. Inoltre la giovane sembra essere in grande sintonia con Vittorio, al quale ha rivelato che il padre le ha lasciato un’importante lettera decidendo però di non svelare il contenuto.