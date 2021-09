Una Vita, anticipazioni giovedì 30 settembre: Ildefonso è a conoscenza del segreto di Camino

Come di consueto nel primo pomeriggio di giovedì 30 settembre andrà in onda un nuovo episodio di Una Vita, ecco alcune anticipazioni sulle avventure che dovranno affrontare gli abitanti di Acacias.

Ambientata nel XX secolo tra il 1899 e il 1920, Una Vita è una serie spagnola arrivata in Italia nel giugno del 2015 conquistando fin da subito i telespettatori che non hanno potuto fare a meno di empatizzare con i protagonisti, farsi coinvolgere nelle loro vite e nei misteriosi intrecci amorosi.

La confessione di Ildefonso

Nelle puntate precedenti Ildefonso si è lasciato andare a una sofferta confessione con Camino, ammettendo che nonostante sia desideroso di avere dei rapporti con lei è impossibilitato da un limite fisico poiché vittima di una mutilazione in battaglia, che gli impedisce di avere rapporti sessuali. Camino sarà sconvolta da questa rivelazione ma proverà a reagire in maniera composta e ad essere comprensiva nei confronti del marito. La donna riuscirà a farsi forza appigliandosi alle parole scrittele in una lettera da Maite.

Tra Maite e Camino non è mai finita

La pittrice infatti non ha mai dimenticato Camino e la loro relazione anche dopo essere stata cacciata da Acacias e costretta a tornare a Parigi. Le due donne non hanno mai smesso di sentirsi e hanno continuato una corrispondenza epistolare che ha permesso a entrambe di non dimenticare quanto sia stata importante la loro relazione, facendosi la promessa di ricongiungersi per poter vivere il loro amore con serenità.

Ildefonso è a conoscenza del segreto di Camino

Dopo l’inaspettata rivelazione fatta, Ildefonso si aspetta la stessa sincerità da parte di Camino, per questo le chiederà di confessargli la verità riguardo i suoi sentimenti e le sue relazioni del passato. La donna, però, intimorita dalla possibilità che Ildefonso possa impedirle di continuare a sentire Maite dirà di non avere nulla da nascondere. Nonostante ciò il marito la metterà con le spalle al muro dicendole di essere a conoscenza della verità.