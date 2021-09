Continuano i colpi di scena per la stagione 2021-2022 di Uomini e Donne e questa volta, per il Trono Classico, ci saranno dei nuovi corteggiatori. Di chi si tratta?

Quest’anno il taglio del nastro della nuova stagione autunno – inverno del dating show di Maria De Filippi è iniziata con i migliori auspici. Il programma, che va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì su Canale 5, fin dalle prime puntate si è dimostrato ricco di sorprese e colpi di scena.

Quest’anno la padrona di casa, Maria De Filippi, ha scelto nuovi volti per il Trono Classico, tronisti con alle spalle un background privato ricco di esperienze che appassionano il pubblico. In studio, tra i tronisti e la schiera di corteggiatori e corteggiatrici, già si stanno creando intensi feeling e anche delle combutte interessanti.

Per quanto riguarda il Trono Over, invece, ci sono volti della ‘vecchia guardia’ ma, nonostante tutti, le dame e i cavalieri in gioco, alla ricerca di un nuovo amore, non deludono le aspettative del pubblico in studio e da casa. Per la puntata di Uomini e Donne che andrà in onda oggi, giovedì 30 settembre, vedremo tornare protagonisti i tronisti del Trono Classico e per loro ci saranno grandi novità. Scopriamole insieme.

A Uomini e Donne arriveranno nuovi corteggiatori?

Scenderanno dalla scalinata di Uomini e Donne, secondo le anticipazioni della puntata di oggi, 30 settembre, dei nuovi volti, ovvero nuovi corteggiatori pronti a dare il meglio per conquistare il cuore della bella tronista Roberta Ilaria Giusti. Riusciranno a far breccia?

Conquistare la Giusti si è dimostrato abbastanza difficile, infatti la giovane donna sembra essere molto schietta e anche molto selettiva. Infatti, senza timore, ha fatto ‘razzia’ tra la schiera di corteggiatori che aveva, eliminandoli tutti e lasciando solo uno.

La bella tronista, infatti, sembra molto determinata a trovare l’uomo giusto per cui non ama né temporeggiare e né sembra indecisa: se non viene colpita per qualche qualità dagli uomini che la corteggiano, decide di mandarli a casa.

In questa puntata, quindi, ci sarà un restyling nella schiera di corteggiatori e vedremo, appunto, un cambio di guardia con l’arrivo di nuovi corteggiatori tutti in studio per Roberta Ilaria Giusti. Come andrà a finire? Non ci resta che seguire la puntata.

Attenzione alta per Joele Milan

Tutta la puntata in onda nelle prossime ore su canale 5 dovrebbe essere concentrata sulle vicende che interessano i protagonisti del Trono Classico. Ad avere massima attenzione nella messa in onda sarà anche il tronista Joele Milan che decide di confermare il suo interesse nel frequentare la corteggiatrice Ilaria.

Ilaria, infatti, nelle scorse puntate è stata contesa da entrambi i tronisti di questa edizione di Uomini e Donne, ovvero Joele Milan e Matteo Fioravanti. La situazione ambigua, però, non è scesa giù a Matteo che, di fronte all’indecisione di Ilaria che ha dichiarato di provare interesse per entrambi i tronisti, ha deciso di interrompere la frequentazione.

Nella puntata di oggi, Joele e Ilaria dovrebbero essere usciti in esterna: come sarà andata? Ilaria si sentirà libera dalla presenza ingombrante di Fioravanti?