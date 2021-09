Nuove e avvincenti situazioni stanno per crearsi a Il Paradiso delle Signore: a quanto pare Ezio è arrivato a Milano e non ha nessuna intenzione di andarsene ma porta con se un segreto. Di cosa si tratta?

In onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle ore 15 e 55 su Rai 1, Il Paradiso delle Signore tiene inchiodati al piccolo schermo migliaia di fan che aspettano con trepidazione le nuove puntate della fiction.

Negli scorsi episodi, infatti, abbiamo visto come Salvatore si sia deciso a palesare il suo interesse per Anna, avviando un fitto corteggiamento. Il primo passo è stato quello di inviare alla donna dei fiori, nascondendosi però dietro un biglietto anonimo. La reazione di Anna, però, non è stata come sperava il povero Salvatore.

Mentre entra in scena, quindi, questa nuova situazione sentimentale, uno dei protagonisti assoluti della puntata che andrà in onda oggi, giovedì 30 settembre, sarà l’arrivo di Ezio a Milano. Il Colombo, infatti, avrà un’ottima proposta di lavoro e sembrerà determinato ad accettare e restare nella città della moda ma, a smuovere la situazione a Il Paradiso delle Signore, sarà il segreto che Ezio porta con se. Scopriamo insieme, secondo le anticipazioni, cosa succederà nella soap opera.

Qual è il segreto di Ezio?

Il Colombo è tornato a Milano e sembra molto determinato a restare e, stando alle anticipazioni, la sua presenza nella soap opera farà compagnia al pubblico per tanto tempo.. Infatti l’uomo è stato mosso da una scelta lavorativa proposta da Vittorio: infatti Ezio ha sostenuto un colloquio con Umberto, superato brillantemente. In questo modo Ezio Colombo viene ufficialmente nominato nuovo direttore della ditta Palmieri.

Prima di effettuare il cambio di guardia e lasciare Il Paradiso delle Signore, infatti Ezio decide di liberarsi da uno scheletro nell’armadio che porta con se da troppo tempo e fa una confessione davvero inaspettata a sua figlia Stefania, ignara del segreto che il padre custodisce.

Il Colombo, infatti, spiegherà alla figlia di non essere tornato in città da solo ma di essere accompagnato da due presenze importanti che sono quella della sua nuova compagna e di sua figlia. L’uomo spiega di essersi ri-innamorato dopo tanto tempo. Come reagirà Stefania alle parole di Ezio?

Il corteggiamento di Salvatore

Con l’arrivo della Imbriani in città, la situazione sentimentale per Salvatore è letteralmente cambiata. Infatti il buon Salvo, dopo aver detto addio per sempre a Gabriella, ha deciso di aprire il suo cuore di nuovo all’amore, pieno di speranza e di fiducia.

Per questo motivo prende la situazione di petto e decide di corteggiare Anna, mandandole dei fiori a sorpresa. Purtroppo, però, la reazione della Imbriani di fronte a questo gesto non corrisponderà a quanto sperato da Salvatore e sarà una reazione alquanto brusca.

LEGGI ANCHE : Conosciamo meglio Caterina Bertone, la Beatrice Conti de Il Paradiso delle Signore: vita privata e carriera dell’attrice

LEGGI ANCHE : Il Paradiso delle Signore, sarà l’ultima stagione? L’indizio che allarma i telespettatori

Anna, infatti, non sembra gradire assolutamente il gesto compiuto da Salvatore. Cosa succederà nelle prossime puntate? Salvatore continuerà a corteggiarla, in barba alla sua reazione, oppure abbandonerà questa idea? Non ci resta che seguire i prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore.