Love is in the air, anticipazioni giovedì 30 settembre: terribile incidente per Serkan

In attesa di un nuovo episodio si Love is in the air, previsto nel primo pomeriggio di giovedì 30 settembre, ecco alcune anticipazioni sulle avventure dei protagonisti.

Serie televisiva turca, Love is in the air ha tenuto compagnia ai telespettatori italiani durante il periodo estivo riscontrando un discreto successo. Nelle ultime settimane la soap opera ha subito una drastica riduzione della durata delle puntate, da 40-45 minuti a 25-30 minuti, a causa dell’inizio del day-time di Amici di Maria De Filippi.

La gioia di Aydan

Finalmente dopo mesi di tristezza e disperazione, Aydan può riabbracciare il figlio, dato per disperso a seguito della sua partenza per l’Italia per un viaggio di lavoro. Purtroppo però Serkan ha perso la memoria e sembra non ricordare una parte fondamentale della sua vita. Nonostante la sua gioia, Aydan sembra nascondere qualcosa riguardo la scomparsa di Serkan.

Serkan ha perso la memoria

Il rientro di Serkan segna anche il suo ritorno ad Artlife dove può finalmente riprendere la sua attività. Nonostante ciò l’uomo non ricorda che pochi giorni dopo la maledetta partenza avrebbe dovuto sposare Eda. Inoltre l’imprenditore è particolarmente sorpreso che Aydan sia riuscita a superare gli attacchi di panico arrivando a uscire di casa senza problemi ma non ricorda minimamente che questo risultato è frutto del lavoro di Eda.

LEGGI ANCHE—>Bige Onal, chi è la bellissima attrice che interpreta Selin in Love is in the Air | Carriera, marito, genitori famosi

Un ritorno da celebrare

Per Aydan il miracolato ritorno di Serkan è un momento di gioia che dev’essere assolutamente celebrato con un party. Per questo motivo la donna si metterà subito all’opera con l’aiuto dei dipendenti di Artlife. Ma come reagirà la povera Eda?