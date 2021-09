Continuano le indagini per scoprire l’aggressore di Susanna e nella puntata di oggi, 30 settembre, di Un Posto al Sole vedremo come ci sarà un nuovo indizio per Niko. Cos’è?

La serie televisiva made in Napoli continua a registrare sempre ottimi successi, grazie alla bravura dei produttori che hanno innescato trame sempre più appassionanti. Ad unirsi a questa qualità è anche il talento del cast che presta in volto, in modo molto fedele, agli stessi protagonisti delle vicende che si svolgono sul set di Un Posto al Sole.

Intanto nelle scorse settimane abbiamo visto come a essere al centro del dibattito è stata la brutale aggressione subita dalla giovane Susanna che, ad oggi, è ancora impunita. Si procede con le indagini per capire di chi sia stata la mano efferata che ha lasciato la donna riversa in una pozza di sangue e, soprattutto, quale sia stato il motivo di questa aggressione.

A spalleggiare gli inquirenti è soprattutto Niko, ex fidanzato di Susanna, che, scosso emotivamente dall’accaduto, vuole assolutamente arrivare a capo della situazione e sembra non volersi arrendere. Cosa vedremo nella puntata in onda oggi, 30 settembre, alle ore 20.45 su Rai 3? Scopriamolo insieme.

Un Posto al Sole: un indizio per Niko

Niko Boschi, ex fidanzato di Susanna, oltre a vivere momenti di grande apprensione per lo stato di salute della donna, che resta stabile in ospedale, non vuole assolutamente abbandonare l’idea che questa brutale aggressione debba essere punita.

Così il giovane avvia delle indagini private e personali che, spera possano essere d’aiuto a quelle ufficiali condotte dagli inquirenti. Così Niko percorre diverse piste per arrivare al colpevole e in ognuna di queste strade cerca di trovare la mano dell’aggressore.

Il primo sospettato di Niko è Pasquale l’ex fidanzato della Picardi e l’altro è Mauro, i cui dubbi diventano sempre più forti. Questi suoi sospetti si infittiscono soprattutto quando Niko trova un indizio molto inquietante che lo sconvolge. Di cosa si tratta? Stando alle anticipazioni, sarebbe una registrazione di video sorveglianza che potrebbe, finalmente, portare a capo di tutta l’intricata vicenda e mettere un punto al caso di Susanna.

Perché Fabrizio è fuori controllo?

Il compagno di Marina sta vivendo una situazione di forte disagio, a seguito delle critiche che ha subito allo spot del suo pastificio. L’imprenditore sembra non riuscire a superare questo disagio al punto che è del tutto fuori controllo e addirittura decide di affogare i suoi dispiaceri nell’alcool.

Marina non sa proprio come aiutare Fabrizio e sembra molto affranta ed in apprensione per questa situazione molto spiacevole. A far sospettare Marina è il fatto che suo marito non abbia proprio percezione del problema perché non lo ammette e non lo riconosce e così è palese che la situazione sta peggiorando e sta sfuggendo di mano ad entrambi.

Nelle prossime puntate cosa succederà a Fabrizio? Riuscirà a riprendere la sua vita in mano e recuperare la situazione oppure peggiorerà sia il suo matrimonio che la situazione della sua azienda? Non si resta che aspettare i prossimi episodi di Un Posto al Sole.