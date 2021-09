Patrizio Rispo, conoscete Maria Francesca, moglie dell’attore di Un Posto al Sole? Ecco chi è

Patrizio Rispo è indubbiamente uno dei volti storici di Un Posto al Sole, in cui interpreta il ruolo di Raffaele Giordano, portiere di Palazzo Palladini, ma avete mai visto la moglie dell’attore? Ecco di chi si tratta.

Nato a Napoli nell’agosto del 1956, Patrizio ha iniziato a lavorare nel mondo dell’intrattenimento come attore di cabaret nel trio comico Il criticone con Mario Porfito e Francesco Paolantoni, mentre è approdato nel cinema come stuntman.

Il percorso di Patrizio Rispo

Dopo svariate esperienze tra teatro, cinema e televisione, Patrizio nel 1996 è approdato a Un Posto al Sole diventando uno dei volti storici della soap opera di Rai 3. Nonostante il successo televisivo, Rispo non ha mai abbandonato l’attività teatrale dedicandosi a vari spettacoli e facendo parte di un importante compagnia per cinque anni. Inoltre Patrizio è anche stato autore di alcuni programmi di discreto successo tra cui: L’occhio sul teatro in onda su Rai 3 e L’ora legale.

Patrizio Rispo moglie

Dal 2001 Patrizio Rispo è sposato con Maria Francesca Villani, sua conterranea nata nell’ottobre del 1961. I due si conoscono da ben prima dell’inizio della loro relazione ma nonostante ciò hanno iniziato a frequentarsi solo dopo molti anni, infatti Maria Francesca dopo aver concluso il percorso scolastico si è trasferita ad Antigua dove ha coltivato la propria passione per la vela. Patrizio e Maria Francesca si sono nuovamente incontrati proprio a Napoli dove è scattata la scintilla.

Di cosa si occupa Maria Francesca Villani

Maria Francesca ha lavorato come traduttrice freelance collaborando con il Tribunale e la Procura di Napoli, mentre adesso gestisce una società che si occupa dell’organizzazione di eventi in Campania di cui Patrizio è socio. La coppia ha anche due figli: Giordano di 16 anni e Tommaso di 14.