Grande Fratello Vip, il compagno di Francesca Cipriani ha avuto un flirt con una concorrente della Casa

La sesta edizione del Grande Fratello Vip si sta rivelando ricca di emozioni e colpi di scena. Questa volta, la notizia riguarda due protagoniste del celebre reality: Francesca Cipriani e Soleil Sorge.

Cos’hanno in comune le due concorrenti? Apparentemente niente, ma nelle ultime ore Dagospia ha lanciato un vero e proprio scoop, il quale potrebbe rivelarsi una doccia gelata per la nostra Cipry. “Per quale motivo?” vi starete chiedendo. La risposa è molto semplice: perché l’indiscrezione appena trapelata riguarda Alessandro, l’attuale fidanzato di Francesca. Scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere.

Lui, lei e…

Chi dice Grande Fratello dice gossip, e di certo in questa edizione gli argomenti di discussione non mancano! A tal proposito Alberto Dandolo, giornalista di Dagospia, ha lanciato una notizia-bomba inerente a un flirt passato avuto da Alessandro, il fidanzato di Francesca Cipriani del quale si è tanto parlato anche durante la puntata di lunedì 27 settembre. Ebbene, ecco le affermazioni fatte da Dandolo sul suddetto portale: “Avvertite Francesca Cipriani che tal Soleil prima di entrare nella casa del GF Vip si sarebbe tr…..a il suo fidanzato!”.

Quanto riportato su Dagospia lascia intendere (in maniera non troppo velata) che in passato ci sia stata una fugace liaison tra Alessandro e Soleil. Quest’ultima, all’interno della casa, non ha mai fatto parola sull’accaduto, ragion per cui si potrebbe pensare che Francesca non sia al corrente di questo presunto incontro. Il periodo nel quale sarebbe scoppiata la passione tra Soleil e Alessandro non è dato saperlo: non è chiaro, dunque, se il fatto sia avvenuto (ammesso che sia così) prima o dopo l’inizio della storia d’amore con Francesca.

A meno che le due concorrenti non parlino spontaneamente dell’accaduto, l’unico in grado di svelare il mistero e sbrogliare la matassa è Alfonso Signorini! Per saperne qualcosa di più e scoprire se tale argomento verrà affrontato, non ci resta che aspettare la prossima puntata.

Il grande amore di Francesca

Francesca Cipriani ha spesso rivelato quanto la sua vita sentimentale sia stata travagliata. Il tema delle sue vicende amorose è stato trattato anche nella scorsa puntata del Grande Fratello, durante la quale la showgirl ha ammesso di aver avuto vicino a lei persone che spesso l’hanno fatta soffrire. Da un po’ di tempo a questa parte, tuttavia, il cuore di Francesca è tornato nuovamente a battere grazie all’incontro con il suo attuale fidanzato.

Alessandro, questo il nome dell’uomo che ha fatto innamorare la Cipry, ha 30 anni, è originario di Cesenatico e di professione fa il costruttore. Il primo incontro tra i due è avvenuto grazie a una cena organizzata da amici in comune, durante la quale Francesca e Alessandro hanno avuto modo di conoscersi.