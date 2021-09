Uno mattina in famiglia, volano frecciatine velenose tra Tiberio Timperi e Monica Setta | Cosa è accaduto in studio

A Uno Mattina in Famiglia, tra Monica Setta e Tiberio Timperi, volano frecciatine velenose. Cosa succede? Il pubblico corre a commentare sui social

Uni Mattina è tornata

La nuova stagione di Uno Mattina in Famiglia è appena iniziata e già escono fuori le prime tensioni. Del resto come succede nelle migliori famiglie, anche qui i battibecchi non mancano e ultimamente, le battute tra i due conduttori, Monica Setta e Tiberio Timperi, non sono passate di certo inosservate

A quanto pare, la nuova stagione del contenitore mattutino della Rai, non è cominciata con i migliori auspici. Ma perchè la Setta e Timperi si punzecchiano in questo modo? E soprattutto, è tutto reale o è soltanto qualcosa mal percepito, che non ha nessun tipo di fondamento? Bisognerebbe chiederlo ai diretti interessati.

Le battute tra Tiberio Timperi e Monica Setta

Non è difficile credere che quello che succede tra i due conduttori sia quello che succede tra tantissimi colleghi. A chi non è mai capitato di mal sopportare qualcuno sul posto del lavoro, anche senza motivo, ma solo per istinto o semplicemente per incompatibilità? Non sappiamo cosa abbai provocato l’astio tra i protagonisti di Uno Mattina in Famiglia ma sicuramente, quello che è accaduto durante l’ultima puntata, fa immaginare che i due non vadano proprio d’amore e d’accordo. Cosa è successo?

Tanto per cominciare, su una domanda fatta dalla Setta a Monica Giandotti, Timperi ha commentato a sua volta, quasi a voler scavalcare la collega. Un gesto che non si è rivelato, l’unico. A fine puntata infatti, Monica Setta ha annunciato Domenica In dicendo: “Mara, oggi saremo tutti davanti al video per te”.

Ed ecco che arriva la seconda ribattuta di Timperi:“Anche perché dietro si sta scomodi e non si vede nulla”. E Monica Setta guardando soltanto Ingrid Muccitelli risponde: “Battuta troppo scontata”.

I commenti sui social

Un siparietto che i telespettatori hanno osservato molto probabilmente con ironia, tanto che molti, catapultandosi in rete, hanno subito commentato, paragonando i conduttori ad Adriana Volpe e Giancarlo Magalli. Adesso non ci resta che attendere, il sotterramento dell’ascia di guerra o una stagione ricca di frecciatine velenose.

Gli internauti tuttavia non hanno esitato a puntare il dito contro Tiberio Timperi. C’è chi ha commentato su Twitter, evidenziando il comportamento, a dir loro, sbagliato del conduttore romano.