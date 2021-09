Sabrina Impacciatore, il tragico racconto della sua ex relazione: “Sono scappata”

Al giorno d’oggi giornali, televisioni e social media rendono molto difficile l’atto di preservare la propria privacy. Le celebrità, ovviamente, sono molto più soggette a gossip e rivelazioni inerenti alla sfera privata. Ci sono personaggi, tuttavia, i quali nonostante l’esposizione mediatica sono riusciti a tenere per sé alcuni aspetti della loro vita. Una su tutti, Sabrina Impacciatore.

Nel corso della sua carriera, Sabrina ha sempre cercato di tenere lontano la sua vita privata da quella lavorativa. È proprio questo il motivo per il quale nessuno di noi ha mai sospettato che dietro il sorriso e la comicità dell’attrice si nascondessero, in realtà, dolori e sofferenze inerenti a situazioni vissute nel passato. Ecco come Sabrina ha deciso di raccontare alcuni tragici momenti.

Storie malate

Nell’immaginario collettivo si è sempre pensato che la vita delle celebrità fosse perfetta. Oggi, grazie alle maggiori interazioni consentite dai social tra i vip e i propri follower, abbiamo la possibilità di scoprire che non è tutto oro ciò che luccica e che, dietro red carpet da sogno e apparizioni tv, anche nelle loro vite si nascondono momenti difficili ed esperienze da dimenticare. A distanza di tanti anni dai tragici avvenimenti che hanno segnato la sua vita, Sabrina Impacciatore ha deciso di raccontare alcuni episodi che hanno segnato il suo cammino.

In questa foto pubblicata sul suo profilo Instagram vediamo una Sabrina sorridente, ma durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair, l’attrice ha raccontato un dettaglio della sua vita che ha sempre tenuto nascosto: “Molti anni fa ho avuto una relazione che in alcune manifestazioni si è rivelata piuttosto estrema. Sembra una manifestazione d’amore eccessivo, quindi una donna che voglia sentirsi amata in maniera estrema vede nella violenza una forma di sentimento unico. E spesso crede di non essere degna di altro, magari a causa di un complesso fisico: in qualche modo è giusto che lui mi picchi, pensa. Sono scappata. Quella relazione è continuata, adesso si è conclusa da tempo, ma mi ha insegnato molte cose“.

Leggi anche—>Claudia Koll, dichiarazione choc: “Il diavolo mi ha aggredita fisicamente”

Leggi anche—>Milva, in arrivo una fiction che racconta la sua vita | Tutto quello che c’è da sapere

Il dolore della perdita

Aver vissuto una storia tossica non è l’unico dramma di cui siamo a conoscenza vissuto da Sabrina Impacciatore. All’età di 20 anni, quand’era poco più che una ragazzina, l’attrice ha dovuto affrontare anche il dolore della perdita del suo fidanzato, avvenuta a causa di un grave incidente stradale.

Dopo questo tragico avvenimento, Sabrina è riuscita ad andare avanti, ad aprire di nuovo il suo cuore e a concentrarsi sulla sua brillante carriera, fonte di tanto successo e immense soddisfazioni.