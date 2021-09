Avete mai visto Michele, moglie del comico Angelo Pintus? Ecco chi è e cosa fa nella vita

Angelo Pintus è uno dei comici più apprezzati della scena nazionale. Conosciutissimo per i suoi spettacoli, Pintus tiene molto alla sua vita privata tanto da aver sempre mantenuto il riserbo sulla moglie, Michela Sturaro. Proviamo a scoprire qualcosa in più su di lei…

Comico, imitatore e cabarettista, Angelo Pintus ha manifestato un certo talento sin dai tempi della scuola. Concluso il percorso di studi, ha deciso di dare sfogo alla sua verve partendo come animatore Valtur e formando il duo comico Angelo e Max, con il collega Max Vitale. L’accoppiata, però, si è sciolta alcuni anni più tardi e, da quel momento, Pintus ha iniziato a lavorare in teatro e tv come comico solista.

Colorado gli ha regalato il grande successo tra il pubblico italiano e, dopo sei anni sul palco dello show andato in onda su Italia 1, Angelo Pintus ha deciso di dar vita ad una serie di tour in tutta Italia che ne hanno decretato il trionfo popolare. Proprio in occasione di una delle tappe del tour Pintus@Arena all’Arena di Verona, il comico ha chiesto alla storica compagna Michela Sturaro di diventare sua moglie. La proposta ha fatto il giro del web e, da quel momento, la curiosità intorno alla donna è cresciuta.

Chi è Michela Sturaro, moglie di Angelo Pintus

Nonostante sia un personaggio pubblico, Angelo Pintus ha sempre cercato di mantenere una certa riservatezza sulla sua vita privata, tutelando la compagna da qualunque tipo di gossip.

La proposta di matrimonio avvenuta alla presenza del pubblico dell’Arena di Verona e trasmessa su Italia 1, ha fatto sì che il nome della fidanzata di Pintus diventasse di dominio pubblico.

Lei, Michela Sturaro, è una donna riservatissima e della sua vita – privata e professionale – si conosce molto poco.

Con un profilo Instagram seguito da più di 40mila follower, la moglie di Angelo Pintus ama dispensare consigli su libri, film o spettacoli da vedere, senza dimenticare scatti tratti direttamente dalla sua vita privata o in compagnia del marito.

Solare, ironica, divertente, Michela ha scelto di svelare molto poco sulla sua professione, ma non mancano le dichiarazioni d’amore pubbliche al marito Angelo Pintus.

Angelo Pintus e l’amore per Michela Sturaro

Sposati dal 2017, Pintus e la Sturaro sono convolati a nozze con una cerimonia privatissima alle porte di Ferrara, dove vive la madre di lei.

A distanza di quattro anni dal matrimonio, la coppia appare più affiatata che mai e, in occasione dell’anniversario, il comico ha dedicato delle dolci – ed ironiche – parole alla sua consorte.

“La prima foto è di oggi. Oggi siamo sposati da quattro anni e in questi quattro anni sono successe davvero tante cose, ma noi siamo sempre qui, insieme, ovunque, a ridere, ad arrabbiarci, ma soprattutto a bere – si legge nel romantico post di Pintus – . Probabilmente quando moriremo ci imbottiglieranno. Ti amo Suellen”.

Anche Michela ha ricambiato il pensiero del marito. “Buon anniversario Pasqualino. Noi, quando non ci sono regole ma un destino chiamato amore sconfinato – ha scritto lei a corredo di un divertente video condiviso su Instagram – . Quando gli anni diventano attimi e noi diventiamo eterni. Noi, che ci facciamo gli agguati per casa e facciamo di tutto per spaventare l’altro… noi che creiamo nuove parole da inserire nel nostro ‘strano linguaggio’. Noi”.