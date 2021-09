Don Matteo, nel cast della nuova stagione anche Giancarlo Magalli: ecco chi interpreterà il conduttore

La nuova stagione di Don Matteo, in arrivo nel 2022, sembra essere ricca di novità soprattutto per quanto riguarda il cast che dopo l’annuncio dell’addio di Terence Hill sembra pronto ad accogliere un nuovo personaggio interpretato da Giancarlo Magalli.

In onda dal 2000, Don Matteo è una delle serie di maggiore successo degli ultimi 20 anni in cui è riuscita a conquistare milioni di telespettatori grazie agli affascinanti misteri raccontati e alle coinvolgenti trame. Nel corso delle stagioni il pubblico da casa non ha potuto fare a meno di affezionarsi al protagonista della fiction interpretato da Terence Hill, diventato un volto iconico della serie targata Rai 1.

L’addio di Terence Hill a Don Matteo

La nuova stagione di Don Matteo, il cui ritorno è previsto nei primi mesi del 2022, sembra essere ricca di grandi novità. Tra le notizie più discusse c’è senza dubbio l’addio di Terence Hill che lascerà il posto a Raoul Bova, pronto a raccogliere il testimone e diventare il prossimo protagonista. L’attore che ha vestito i panni di Don Matteo, ha deciso di ritirarsi dalle scene all’età 82 anni per potersi dedicare alla propria famiglia. La prossima stagione vedrà Terence impegnato solo nelle prime 4 puntate che accompagneranno i telespettatori verso un nuovo capitolo della fiction. Nonostante ciò il figlio dell’attore ha tenuto a precisare che quello del padre non è un addio alla recitazione ma semplicemente alla fiction Rai che richiede un impegno e una fatica non indifferenti.

Giancarlo Magalli nel cast di Don Matteo

Ma le novità non finiscono qui, infatti negli ultimi giorni è stata annunciata una new entry nel cast. Si tratta di Giancarlo Magalli, noto conduttore romano che secondo quanto riportato interpreterà il ruolo del vescovo di Spoleto pronto ad affiancare Don Massimo (Raoul Bova) in questo nuovo percorso. Il presentatore non sarà presente per tutta la stagione ma esclusivamente in alcune puntate.

Giancarlo Magalli attore

Malgrado si tratti di uno tra i conduttori più popolari del panorama televisivo italiano, Giancarlo Magalli è anche un apprezzato attore che nel corso della sua carriera ha avuto modo di prendere parte a importanti pellicole come Ciao Marziano di Francesco Pingitore e più di recente Diversamente di Max Nardari, oltre ad aver fatto sporadiche apparizioni ne L’ispettore Coliandro, Un Medico in Famiglia e molte altre fiction di casa Rai.