Italia’s Got Talent, nuova stagione: fuori Joe Bastianich dentro Elio

Novità per quanto riguarda Italia’s Got Talent, arriverà infatti Elio come nuovo giudice del talent, ecco come si comporrà la nuova giuria della nota trasmissione di Sky per la prossima edizione.

La storia recente del programma

Arrivata alla 13edizione, Italia’s Got Talent è una creazione dovuta alla quasi omonima trasmissione statunitense, la cui versione nel nome aveva natuaralmente America’s. Nel nostro Paese fece il suo esordio nel 2009 sulle reti Mediaset, mentre dal 2015 viene proposto su Sky ed in chiaro prima su Cielo, poi su Tv 8.

Da quando è passato sull’emittente di Rupert Murdoch, la conduzione venne affidata nella sesta edizione a Vanessa Incontrada, poi da quella successiva è stata sempre presente Lodovica Comello, anche se curiosamente la cantate e presentatrice friulana non ha potuto prendere parte alla puntata conclusiva delle ultime due stagioni rispettivamente per maternità nel 2019 e per Covid l’anno successivo; in entrambe le volte Enrico Papi l’aveva sostituita.

Composizione della nuova giuria e quando si ripartirà

Per quanto riguarda la giuria, da quando il talent è passato su Sky vi è stata la presenza fissa di Frank Matano, il comico campano dal 2019 è stato affiancato dalla campionessa di nuoto Federica Pellegrini, dalla produttrice musicale Mara Maionchi e da Joe Bastianich. Proprio il ristoratore italo-americano non sarà presente come giudice alla prossima edizione della trasmissione televisiva.

Al suo posto arriverà Elio, il frontman del gruppo musicale di rock demenziale Le storie tese. Ritroverà in giuria Mara Maionchi, con la quale erano giudici ad X Factor. Confermati anche la Pellegrini, ormai al passo d’addio nel nuoto, ed ancora una volta Matano. Nelle prossime settimane avrà inizio il casting, ma la prossima edizione di Italia’s Got Talent avrà inizio nel gennaio 2022 e sarà trasmesso unicamente su Sky e non più in chiaro su Tv8, in quanto su quel canale l’azienda deciderà di puntare su altri programmi, come nel caso di Pekin Express.