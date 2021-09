Brad Pitt e Angelina Jolie: la nuova battaglia legale è per il castello in Provenza da 140 milioni di euro [FOTO]

Quanti di noi hanno sognato grazie alla storia d’amore tra Brad Pitt e la bellissima Angelina Jolie? Chi non ha trovato emozionante il modo in cui i due attori si sono conosciuti durante le riprese del film Mr. and Mrs. Smith?

Ammettiamolo, siamo rimasti tutti estremamente sorpresi quando, nel 2016, i due divi di Hollywood hanno deciso di separarsi. Altrettanto stupiti lo siamo stati anche quando siamo venuti a conoscenza dell’immenso patrimonio che la coppia avrebbe dovuto dividere in parti uguali, già consapevoli del fatto che sarebbe stata una battaglia senza fine. E così è stato dato che, ad oggi, Brad e Angelina sono nuovamente impegnati in una delle loro “scaramucce hollywoodiane” inerente a una delle loro proprietà. Ecco Tutti i dettagli della situazione.

Brad vs Angelina: chi sarà il vincitore?

Il motivo di scontro tra i due attori questa volta è rappresentato da un immobile il quale, oltre ad avere una valore inestimabile a livello economico (circa 164.000.000 di dollari), possiede anche un valore sentimentale: sto parlando di Château Miraval, il castello in Provenza di loro proprietà in cui Brad e Angelina si sono sposati nel 2014. Il problema nasce dal fatto che tre anni prima del matrimonio, i divi di Hollywood hanno deciso di firmare un documento nel quale si certificasse la comproprietà al 50%, e che nel caso in cui uno dei due avesse deciso di vendere la propria parte della tenuta, la controparte sarebbe dovuta essere coinvolta e informata.

Secondo quanto riportato da Page Six, sarebbe stata la bella Angelina a venir meno al suddetto contratto, escludendo l’ex marito dalla decisione riguardante una potenziale vendita. Dopo aver scoperto le intenzioni dall’attrice, Brad Pitt ha deciso di avviare l’ennesima battaglia legale nei confronti dell’ex moglie, depositando tutti i documenti presso un tribunale in Lussemburgo.

I motivi del divorzio

Fin dall’inizio della loro relazione, la coppia formata da Angelina Jolie e Brad Pitt è stata considerata tra le più belle e invidiate di Hollywood. Nel corso degli anni, i due attori hanno creato una stupenda e numerosa famiglia composta da sei figli: tre biologici (Shiloh, Knox e Vivienne) e tre adottivi (Maddox, Pax e Zahara).

I reali motivi alla base del divorzio tra Brad e Angelina sono tutt’ora sconosciuti a noi comuni mortali. Le uniche indiscrezioni trapelate risalgono al 2019, anno in cui lo stesso Brad ha ammesso di aver attraversato un periodo di dipendenza dall’alcool (dalla quale è riuscito a liberarsi nel 2017), identificata dall’attore come una delle cause primarie della fine del matrimonio con Angelina.