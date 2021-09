Grande Fratello Vip, Soleil Sorge è fidanzata? Chi è il misterioso uomo fuori dalla casa

Soleil Sorge è una delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione del Grande Fratello Vip. Entrata nella casa dichiarandosi single, pare abbia un misterioso fidanzato che la attende a reality finito. Ecco di chi si tratta.

Ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ex concorrente de L’Isola dei famosi ed ex fidanzata di Jeremias Rodriguez – fratello minore di Belen – Soleil Sorge è entrata nella casa del Grande Fratello Vip dopo una serie di gossip che l’hanno vista protagonista negli ultimi mesi. Prima la presunta liaison con il motociclista Andrea Iannone, poi la chiacchierata relazione con Gianmaria Antinolfi, anche lui inquilino di Cinecittà.

I due, ritrovatisi nella casa del Gf Vip, hanno avuto modo di confrontarsi e scontrarsi sulla loro relazione fornendo punti di vista e dettagli diametralmente opposti. Da settimane, infatti, non si fa altro che cercare la verità sulla loro relazione mentre, come la stessa Soleil ha dichiarato ad alcuni coinquilini, fuori dalla casa la aspetterebbe un uomo misterioso. Il web, tuttavia, ha svelato l’identità del presunto fidanzato della Sorge: tale Carlo Domingo.

Soleil Sorge ha un fidanzato: “Ho una cotta”

In confidenza con alcuni inquilini della casa del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge ha rivelato di aver iniziato una storia sentimentale poco prima di partecipare al programma.

“Non pensavo potesse succedere così. Io ho una cotta presa da poco per una persona – ha ammesso la giovane italo-americana – . Sono entrata qui dentro dicendomi che tutto potrebbe essere. Non vorrei aspettative, ma qui dentro penso e cresce il sentimento, la mancanza”.

“Ho una persona fuori, il mio cuore ce l’ha sicuro e spero anche dall’altra parte – ha aggiunto Soleil, evidentemente innamorata – . Ho sempre voluto non innamorarmi subito, ma questa persona è speciale. Mi fa sentire speciale, per la prima volta mi sono sentita tutelata, amata veramente”.

“So quello che voglio e non voglio accontentarmi. Con lui posso dirvi che sto benissimo – ha aggiunto lei, continuando a mantenere il mistero sul suo nuovo fidanzato – . Questo ragazzo è una persona come voglio io, mi rispetta tanto e ha dei gesti puri. Non credevo più nell’amore, poi ho capito che ci sono persone così belle quando ho conosciuto lui…”.

Leggi anche–>Soleil Sorge, si fa avanti un nuovo fidanzato: ecco chi è

Leggi anche–>Soleil Sorge, il terribile lutto: “È come se vivesse in me”

Chi è il fidanzato di Soleil Sorge?

Ma chi è il misterioso uomo che è stato in grado di conquistare il cuore di una donna decisa e forte come la Sorge?

Se il giornalista Gabriele Parpiglia aveva inizialmente parlato dell’imprenditore russo Boris Lukov, alla blogger Deianira Marzano sono arrivate delle notizie ben più succulenti.

Soleil, infatti, è stata avvistata la scorsa estate in compagnia di un uomo in quel di Marsala. “A Marsala, in Sicilia, avvistata Soleil ed il suo nuovo fidanzato Carlo, lui possiede un’agenzia di eventi a Milano. Si baciano in pubblico – ha scritto una fan alla blogger, mentre un’altra aggiungeva ulteriori dettagli – . Lavoro in un hotel a Roma e poco prima che iniziasse il Gf Soleil ha alloggiato da noi con questo Carlo”.

Il nuovo fidanzato della Sorge, dunque, pare essere Carlo Domingo, titolare della Domingo Comunication.

Al momento, tuttavia, pare non esserci alcuna conferma in merito, sebbene coloro che hanno deciso di parlare pare siano abbastanza certi della notizia diffusa.