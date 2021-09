Lutto per Nicola e Luca Zingaretti: si è spento a Roma papà Aquilino

Con un breve, ma commovente, comunicato social, l’attore Luca Zingaretti ha annunciato la dipartita del suo amato papà.

Il post di Luca Zingaretti

Nella mattinata di oggi, martedì 28 settembre, si è spento Aquilino Zingaretti, papà di Luca, attore e noto per il ruolo del Commissario Montalbano nell’omonima serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, e Nicola, Presidente della Regione Lazio ed ex Segretario del Partito Democratico. L’annuncio è stato dato da Luca Zingaretti in un post ufficiale pubblicato sul suo account Instagram. Ha scritto l’attore: “Stamattina Aquilino Zingaretti, nostro padre, se ne è andato”.

Continua Luca Zingaretti: “A noi piace pensarlo felice per aver ritrovato la sua adorata Mimmi. E’ stato un papà magnifico e un nuovo speciale. Tutta la sua famiglia, figli, nuore, genero e nipoti, lo piange insieme ai moltissimi che lo hanno apprezzato e gli hanno voluto bene”.

Leggi anche ——> Patrizio Rispo, conoscete Maria Francesca, moglie dell’attore di Un Posto al Sole? Ecco chi è

“Ritrova la sua adorata Mimmi”

Lo scorso ottobre era venuta a mancare la mamma dei fratelli Zingaretti, Emma Di Capua, per tutti Mimmi. Due enormi lutti, in meno di un anno. Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivano in queste ore da parte del mondo della politica e dello spettacolo.

Leggi anche ——> Avete mai visto Paola, la sorella di Alessandro Gassmann? Ecco cosa fa nella vita

Nelle prossime ore, Luca e Nicola Zingaretti, comunicheranno ulteriori notizie sui funerali del loro amato papà.