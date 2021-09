Un Posto al Sole, anticipazioni del 28 settembre: l’indagine di Franco porta ad una scoperta incredibile

L’episodio di oggi 28 settembre di un Posto al Sole si annuncia con grosse novità sulle indagini dell’aggressione subita da Susanna. Le anticipazioni della soap napoletana raccontano che Niko deciderà di seguire la pista di Manlio e Franco scoprirà qualcosa di importante.

Cosa succede oggi a Un Posto al Sole

Ecco cosa ci rivelano le anticipazioni di oggi 28 settembre di Un Posto al Sole: Niko non è sicuro sul conto di Manlio ma pur di scoprire la verità decide di seguire la pista che il Picardi ha suggerito a sua madre. Nel frattempo Franco, il quale come il cognato non accetta le accuse contro Renato, scopre una cosa molto interessante!

Serena è a pezzi. Filippo è sempre più distante da lei e pare che la loro lontananza sia ormai troppo profonda. La donna è distrutta e chiederà aiuto ad una persona. Chi sarà? Ma andiamo nei dettagli..

Franco scopre una cosa molto interessante

Manlio ha rivelato alcuni segreti inquietanti su Susanna. Il Picardi ha deciso di parlare con Giulia e le ha raccontato che nel passato della figlia c’è un uomo, che adesso è tornato a tormentarla. In realtà non ci sono certezze su questo e chissà se il colonello dice la verità.! Niko lo ha messo in conto, ma non si sente di ignorare queste sue rivelazioni e per questo motivo decide di indagare su queste nuove informazioni. Il figlio di Renato e Giulia metterà sotto torchio Pasquale, ma non vuole perdere di vista Mauro, ancora tra i maggiori sospettati. Ma non sarà solo lui ad agire. Anche Franco ha qualcosa di nuovo da raccontare!

LEGGI ANCHE ———–>Serena Autieri, la ricordate giovanissima a Un Posto al Sole? Ecco com’è cambiata l’attrice

Franco infatti continuerà con le sue indagini personali, e come sanno i fan, quando il Boschi è convinto di qualcosa è difficile distoglierlo. Per difendere il suocero Franco andrà avanti imperterrito sulle sue indagini fino a quando non farà una scoperta davvero importante. Presto si coprirà di cosa si tratta, ma quello che è certo è che sarà una prova rilevante, che potrebbe mettere Renato in una posizione a lui più favorevole.

LEGGI ANCHE ———–>Luca Turco, il Niko Poggi di Un Posto al Sole, ha trovato l’amore sul set della soap partenopea: ecco di chi si tratta

Serena non riesce più ad andare avanti e alla fine ha deciso di mettere Filippo con le spalle al muro. La Cirillo sperando di riconquistarlo, lo mette davanti ad una scelta. Il Sartori però è ormai distante anni luce da lei. Viviana è sempre presente tra loro e Serena non può che assistere inerme al naufragio del suo matrimonio. Come andrà a finire? La coppia tornerà unita o si separerà definitivamente?