Non è l’Arena, Massimo Giletti torna di mercoledì su La7: anticipazioni della nuova stagione

Ha parlato Massimo Giletti nella conferenza stampa di presentazione del programma Non è l’Arena, stasera la prima puntata in onda il mercoledì, sempre su La7, scelta per rischiare, come ha dichiarato il conduttore e giornalista piemontese.

Gli anni precedenti della trasmissione

E’ ormai tutto pronto per Non è l’Arena, talk ideato da Giletti nel 2017, ricalcando l’Arena condotta da lui stesso in Rai. Dalla sua prima edizione è sempre stato collocato in prima serata la domenica, ma il cambio al mercoledì non spaventa il conduttore, come ha dichiarato a poche ore dal suo esordio stagionale.

Nell’intervista di presentazione al programma, Giletti ha dichiarato infatti di non essere scappato da Fazio, in quanto non avrebbe deciso 4 anni fa di essere collocato la domenica sera. La scelta è stata fatta per rischiare, in quanto al conduttore piace affrontare il rischio, come detto dal diretto interessato, il quale è ritornato dal suo addio alla Rai, dove non aveva rinnovato il contratto, sicuro di un rinnovo mai arrivato.

Le novità previste di Non è l’Arena

Sarà dunque collocato al mercoledì sera l’appuntamento con il talk di La7. Visto il giorno della settimana, Giletti non bada alla troppa concorrenza, specificando come il suo obiettivo sia il prodotto e non i dati di ascolto, anche se sullo share ha dichiarato come voglia arrivare al 4,5% circa, in linea con quanto realizzato da Floris in passato.

Il conduttore si è poi detto preoccupato per quanto gli capiti nella vita privata, vista la presenza costante della scorta dopo le minacce ricevute negli scorsi mesi, a seguito di indagini sulla mafia nel suo programma. Per la nuova edizione di Non è l’Arena si parlerà molto di camorra e di altre storie legate alla criminalità, mentre ci sarà meni spazio per il dibattito politico. Come ospite fisso è previsto Lino Polimeni. La prima puntata è in programma questa sera a partire dalle 21 e 15.