Luce dei tuoi occhi, anticipazioni e trama della seconda puntata di questa sera 29 settembre

Dopo l’esordio di Luce dei tuoi occhi la scorsa settimana, stasera ci sarà la seconda puntata della serie su Canale 5, ecco la trama dei nuovi episodi ed il cast presente nel prossimo appuntamento televisivo.

Cosa è accaduto nella puntata di esordio

Mercoledì scorso vi è stato l’avvio di Luce dei tuoi occhi, la serie tv con protagonista Anna Valle, la quale interpreta Emma Conti, un etoile di origine vicentina, ritornata nella sua terra dopo gli anni trascorsi a New York. Il suo ritorno rappresenta un modo per ricostruire la sua vita, specie quando riceve una lettera dove si potrebbe insinuare la presenza di sua figlia.

Emma aveva infatti perso la propria figlia nei momenti successivi alla sua nascita, e cercherà tramite test del DNA di scoprire la verità sull’accaduto. Nel frattempo, una volta arrivata a Vicenza, insegna danza a delle giovani ballerine, attraverso metodi severi, non condivisi dai genitori, uno di questi, vale a dire Enrico Leoni, subirà fascino reciproco, ma cercherà di resistere alle tentazioni per risolvere altre questioni. Tra le sue allieve vi è Valentina, ragazza di grande talento, coinvolta nell’ultimo episodio in un incidente, avuto dopo essere fuggita a seguita di un diverbio con la propria insegnante.

Anticipazioni dell’episodio di stasera

Questa sera verranno proposti altri due episodi della serie, saranno in totale dodici, per sei appuntamenti settimanali al mercoledì sera. In quelli proposti in data odierna si cercherà di capire le cause dell’incidente. La madre di Anita, una delle allieve della scuola di danza, e marito di Davide, ex di Emma, cercherà di capire cosa è accaduto, viste le numerose telefonate di Valentina alla sua insegnante prima dell’incidente.

Anna Valle interpreta Emma, mentre nei panni di Davide ed Anita troviamo Bernardo Casertano e Sabrina Martina. Il terzo e quarto episodio di Luce dei tuoi occhi andrà in onda in prima visione alle ore 21 e 25 su Canale 5.