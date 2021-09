L’Ispettore Coliandro – Intrigo Maltese, anticipazioni e trama dell’episodio di stasera 29 settembre

Nella serata del 29 settembre verrà trasmesso un nuovo episodio de l’Ispettore Coliandro, andiamo a vedere la trama della prossima puntata e quale sarà il cast presente, tra quello fisso e le novità previste della nota serie su Rai 2.

Le ultime vicende della serie

In questo inizio di autunno, Rai Due propone in prima visione l’ottava stagione de l’Ispettore Coliandro, con un appuntamento ad ogni mercoledì sera. La Il primo episiodio è stato trasmesso la scorsa settimana, intitolato Il Fantasma, dove il protagonista principale della serie viene coinvolto in un incidente stradale, dove il Commissario De Zan finisce in coma.

Sulla vicenda si scopre come qualcuno voglia uccidere De Zan, mentre sua figlia fa conoscenza di Coliandro. Il colpevole viene individuato in un boss mafioso, soprannominato Fantasma per la sua capacità di sfuggire alle manette. L’episodio della scorsa settimana è il primo dei quattro previsti per l’ottava stagione, il secondo appuntamento verrà trasmessso questa sera. Rispetto ad altre stagioni non vi sarà la presenza di Gargiulo, in quanto colui il quale interpreta l’agente della serie, vale a dire Giuseppe Soleri, ha deciso di intraprendere la carriera di produttore televisivo ed abbandonare quelle di attore.

Cosa vedremo nella puntata di stasera

Per quanto riguarda la puntata di questa sera, intitolato Intrigo maltese, Coliandro si troverà a collaborare insieme ad un’investigatrice ed un giovane hacker su un giro di traffico internazionale di cittadinanze, illecito compiuto da un imprenditore uzbeko, il quale finge scopi filantropici per compiere il reato.

Ad interpretare la parte dell’imprenditore Kolas ci sarà Alessio Caruso, celebre per essere stato Claudio Cesaroni ne Il delitto di Via Poma; mentre nei panni dell’investigatrice maltese troveremo Sabrina Impacciatore, nota attrice e comica romana, protagonista di diverse commedie di successo e lanciata giovanissima nella trasmissione Non è la Rai. Il secondo episodio dell’ottavia stagione de l’Ispettore Coliandro sarà trasmesso questa sera alle 21 e 20.