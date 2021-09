Francesco Mandelli: età, fidanzata, I soliti idioti, social | Tutto sul conduttore di Honolulu

Serie TV, cinema, teatro e molto altro ancora: tutti i dettagli della vita e della carriera di Francesco Mandelli.

Parliamo di Francesco Maria Mandelli: attore, regista, conduttore radiofonico e televisivo. Noto al grande pubblico per essere il volto di Ruggero De Ceglie, il personaggio protagonista di Father & Son, sketch interno al programma di MTV Italia I soliti idioti, la sua carriera va ben oltre questa singola interpretazione ed è ricca di moltre altre esperienze. Scopriamo qualcosa in più.

Gli esordi di Francesco Mandelli

Originario di Erba, in provincia di Como, Francesco Mandelli debutta in televisione nel 1998 nel programma di MTV Italia Tokusho, in veste di co-conduttore insieme con Andrea Pezzi. All’interno dello show interpreta la parte del “nongiovane”, poi abbreviato in “nongio”, soprannome con cui diventa popolare tra il pubblico di MTV. L’anno successivo, il fortunato incontro con la Gialappa’s Band gli permette di fare il suo primo ingresso al cinema con il film Tutti gli uomini del deficiente. Un debutto che gli apre la strada ai cinepanettoni: nel 2005 interpreta il figlio del personaggio di Massimo Boldi in Natale a Miami e appena un anno dopo lavora al fianco di Claudio Bisio per Natale a New York.

Il successo con I soliti idioti

Il vero successo arriva nel 2009 insieme al collega Fabrizio Biggio, quando dà vita alla serie I soliti idioti, trasmessa per ben 4 stagioni su MTV e vincitrice del premio Best MTV Show ai TRL Awards 2011 e 2012. La serie fa da spunto per due film campioni di incassi nel 2011 e 2012, I soliti idioti – Il film e I 2 soliti idioti, consacrando Francesco Mandelli come personaggio emergente del mondo dello spettacolo italiano.

Da Ruggero De Ceglie a Honolulu

Da quel momento in poi, Francesco Mandelli arricchisce il suo curriculum delle più disparate esperienze: da co-protagonista nella serie TV Squadra antimafia – Palermo oggi, nel ruolo dell’ispettore Luca Serino, a conduttore radiofonico su Radio 105. Partecipa al Festival di Sanremo 2015, lavora come inviato della trasmissione Quelli che il calcio, pubblica due libri (Osnangeles e Mia figlia è un’astronave) e nel 2018 debutta a teatro con il monologo scritto dal drammaturgo americano Will Eno dal titolo Proprietà e atto (esilio permanente). Nello stesso anno si cimenta anche come regista, con il film Bene ma non benissimo, teen movie che ha come tema il problema del bullismo, presentato al Festival del Cinema di Roma. Il 22 settembre è tornato sul piccolo schermo per condurre, insieme a Fatima Trotta, Honolulu: il varietà televisivo in onda in prima serata su Italia 1.

Vita privata di Francesco Mandelli

L’attore Francesco Mandelli ha una compagna di nome Luisa Bertoldo, imprenditrice nel settore della moda e del design e fondatrice di Bagni Luisa. La coppia non è al momento sposata, ma nel 2015 ha avuto la prima figlia: Giovanna. Non di rado, i due condividono scatti della loro vita quotidiana e dei momenti passati in famiglia: dolcezza e risate sono all’ordine del giorno!