Giuseppe Brindisi, conoscete la moglie del giornalista e conduttore di Zona Bianca? Lei nota giornalista

Giuseppe Brindisi è uno dei giornalisti Mediaset, oggi al timone del programma di approfondimento Zona Bianca su Rete 4. Ma avete mai visto la moglie? Ecco chi è.

Originario di Modugno, dove è nato nel giugno del 1962, Giuseppe Brindisi è un apprezzato giornalista e conduttore televisivo. Dopo aver iniziato a muovere i primi passi come speaker radiofonico nelle emittenti pugliesi, Brindisi è approdato sul piccolo schermo come corrispondente dalla Puglia per la redazione sportiva di Pressing.

La passione per lo sport e quella per il mondo dello spettacolo si sono unite portando, così, Giuseppe Brindisi a diventare nei primi anni Novanta inviato di Pressing e conduttore del telegiornale sportivo di Italia 1 Studio Sport. Il lavoro in ambito giornalistico è andato avanti con la conduzione di Studio Aperto e, poi, con il passaggio al Tg5 – nel 2001 – e con la conduzione del Tg4 nel 2013. Non ci sono solo telegiornali, tuttavia, nella carriera di Brindisi che è stato volto di trasmissione di approfondimento targate Mediaset come Dentro la notizia, Dalla vostra parte, Stasera Italia e, infine, Zona Bianca.

Giuseppe Brindisi, la vita privata

Se della vita professionale di Giuseppe Brindisi si sa quasi tutto, meno si può dire di ciò che riguarda la sua sfera privata.

Nonostante il giornalista e conduttore Mediaset abbia un profilo Instagram pubblico, lui tiene a mantenere la privacy su ciò che riguarda la sua famiglia.

Sposato con la giornalista Annamaria Capozzi, Giuseppe Brindisi ha condiviso sui social alcuni scatti che lo ritraggono in compagnia della moglie e della figlia adolescente.

Poche ma simboliche immagini che raccontano di un quadretto familiare felice e sereno, e che lasciano trasparire tutto l’orgoglio e l’amore del giornalista per la compagna e la figlia (di cui non si conosce il nome).

Chi è Annamaria Capozzi, moglie di Giuseppe Brindisi

Classe 1968, la moglie di Giuseppe Brindisi è originaria di Latina ed iscritta all’albo dell’ordine dei giornalisti (professionisti) del Lazio dal 2003.

Esperta di costume e società, cronaca rosa, sport e spettacolo, Annamaria Capozzi lavora per Mediaset come collaboratrice esterna.

Altri dettagli riguardanti la vita privata della moglie di Brindisi, invece, restano avvolti dal mistero: la coppia ha deciso di restare lontano dalle luci dei riflettori e tutelare la privacy della propria famiglia.