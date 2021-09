Geppi Cucciari, come la conduttrice è riuscita a perdere 10kg con una nuova dieta

Alcuni dei temi più affrontati degli ultimi anni riguardano, senza dubbio, l’ossessione della magrezza eccessiva e l’accettazione della propria fisicità. Sono tante le celebrità che ogni giorno si battono per convincere le donne a sentirsi bene con sé stesse, ma ciò non vuol dire omologarsi a un sistema che ci vuole tutte estremamente magre o eccessivamente in carne.

Il giusto equilibrio sta nel mezzo. Ognuno di noi dovrebbe imparare a conoscere il proprio corpo e, grazie all’aiuto di professionisti quali nutrizionisti e personal trainer, migliorarsi sempre di più per avere un fisico forte e sano. Questo è stato il percorso intrapreso da Geppi Cucciari la quale, grazie a una dieta e allo sport, è riuscita a perdere quasi dieci chili. Scopriamo insieme il segreto della forma fisica invidiabile della conduttrice.

La dieta di Geppi

Non è vero che per dimagrire bisogna saltare i pasti e trascorrere ore intere in palestra. Il segreto per perdere peso sta nell’affidarsi a persone di competenza in grado di guidare il proprio paziente verso il percorso più adatto alle esigenze di ognuno. A tal proposito, per eliminare qualche chiletto di troppo, Geppi Cucciari ha scelto di affidarsi al metodo di dimagrimento chiamato Tisanoreica, che la conduttrice ha seguito sotto stretto controllo medico.

Il percorso intrapreso da Geppi che le ha permesso di perdere ben 8 kg è strutturato in maniera tale da dimagrire velocemente senza arrecare danni al metabolismo e alla salute. Il metodo Tisanoreica prevede quaranta giorni di alimentazione a base di proteine e l’eliminazione, sempre e solo per il medesimo periodo, di grassi e carboidrati. La dieta, inoltre, prevede anche dei piatti e delle preparazioni specifiche per simulare l’assunzione di carboidrati, in modo da sopperire alla mancanza di essi.

Il risultato raggiunto da Geppi, come si evince in questa foto pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale, è davvero impressionante, non credete?

Il programma di mantenimento

Dopo un periodo di soli quaranta giorni nei quali vige la regola della restrizione, il mantenimento per chi segue il metodo Tisanoreica prevede il reinserimento di alcuni prodotti nel proprio regime alimentare. Nel caso in questione, l’alimentazione della nostra Geppi è composta da grandi quantità di verdure, pasta (3/4 volte al mese) e carne (una volta a settimana). L’attrice, inoltre, ha eliminato dalla sua dieta anche lieviti e latticini, in quanto entrambi sono causa di intolleranze alimentari.

A una sana alimentazione va accostato, senza dubbio, anche un po’ di esercizio fisico: Geppi, infatti, pratica zumba, pilates e tabata.