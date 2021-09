Emma Marrone, ecco che lavoro faceva prima del grande successo di Amici

Emma Marrone è indubbiamente una delle cantanti più apprezzate del panorama musicale italiano, ma che lavoro faceva prima di arrivare al successo? Scopriamolo insieme.

Nata a Firenze nel maggio del 1984, Emma ha fin da piccola mostrato una grande passione per la musica indubbiamente trasmessale dal padre, Rosario, che negli anni l’ha sempre supportata e spinta a investire sul suo grande talento.

Il percorso di Emma Marrone

Il padre di Emma aveva indubbiamente visto qualcosa nella sua voce e il tempo e i fatti non hanno potuto che dargli ragione. Nonostante ciò, la cantate ha compiuto un percorso di gavetta molto lungo, iniziato proprio nel gruppo musicale del padre, per poi debuttare nel 2003 al talent show Superstar Tour, arrivando alla vittoria con Laura Piscu e Colomba Pane con cui formava il gruppo delle Lucky Star. Dopo questa prima avventura da professionista e la fine del progetto con le altre due cantanti, Emma ha militato in svariate band, fino al 2009, anno in cui ha preso parte alla nona edizione di Amici di Maria De Filippi.

La partecipazione ad Amici

Il successo ottenuto nel talent show di Canale 5, ha confermato quanto intuito dal padre della cantante, portando Emma e la sua musica al grande pubblico e a incredibili risultati in termini di vendita. Nel corso della sua carriera Emma è anche riuscita a diventare un’apprezzata personalità del panorama televisivo, dapprima come direttrice artistica ad Amici e negli ultimi due anni come giudice di X Factor.

Che lavoro faceva Emma Marrone

Ma prima di raggiungere questi incredibili risultati che lavoro faceva? Secondo quanto riportato da svariati portali, la cantante toscana prima di vivere attraverso la sua musica, è stata una magazziniera e successivamente una commessa per ben tre anni in Puglia. Emma in più interviste ha raccontato di essere ancora molto legata a queste sue esperienze e che non appena possibile passa sempre a salutare le sue colleghe e a fare qualche acquisto nel negozio in cui lavorava.